“Es muy triste”: se observaron columnas de humo frente a Paraná

Se registraron este lunes un nuevo incendio en las islas santafesinas, frente a la ciudad de Paraná; la gran columna de humo fue registrada por las cámaras deEntre las causantes de los focos de incendio, que se podían ver tanto desde Paraná como desde la ciudad de Santa Fe, están asociados a las prácticas irresponsables de personas que transitan y hacen uso de esos espacios, en un contexto de extensa sequía, ausencia de lluvias, la bajante del río y la condición de los vientos., recorrió el Balneario Thompson y dialogó con las personas que disfrutaban una tarde agradable, aunque las postales que le brindaba la ciudad no eran las más lindas.“Es muy triste porque están sucediendo cosas que ante no pasaban. Además, la contaminación es muy mala para la salud”, expresó a Elonce, una mujer que estaba junto a su familia. “Es un lugar muy lindo para poder disfrutarlo”.En otra parte de la playa, se encontraba un grupo de amigos que compartían un momento de risas, anécdotas e historias de su juventud. Sobre las columnas de humo que se registraron este lunes, comentaron que “es muy angustiante y ya es algo común que sucede”.“Este humo lo respiramos y nos hace mal”.Los focos de incendios en las islas del Delta del Río Paraná se reavivaron en las últimas horas y la ciudad de Rosario volvió a amanecer cubierta de humo. Según se indicó, el humo retornó luego de que el viento virara hacia el sur, lo que favoreció la velocidad con la que avanzó la “cortina negra”. Si se mantienen las condiciones climáticas, no se descarta que el humo avance sobre más localidades llegando hasta Paraná.