Preocupa a vecinos de Paraje El Timbó los focos de incendio en las inmediaciones

Santuario Paraje El Timbó es una reserva natural que se encuentra a la vera del río en la zona suroeste de la capital entrerriana.Vecinos se reunieron y manifestaron asu preocupación por los focos de incendio que se registran a varios metros de las viviendas poniendo en riesgo también a las especies de animales que habitan en la zona.Fabián Cornejo indicó que “el fuego está a casi 1500 metros, queremos que hagan un relevamiento y ver como parar el incendio, para colmo ahora cambió el viento. Según el dueño del lugar, las personas que inician los fuegos están identificadas y denunciadas, lo extraño es que no se ha hecho nada respecto de eso”.En el lugar “hay ciervos, carpinchos, nutrias, lobitos y se escuchan que gritan lo que ven el fuego y eso te pone mal. Se habla de preservar la naturaleza, pero hasta ahora no hemos visto una campanada de las autoridades”.Tras ello, Cornejo dio cuenta que la maleza está muy seca “y con una sola chispa de fuego que salte, se prende todo y lo van a apagar más”.Por su parte, Estela Fontana, expresó que “Desde anoche que están los focos de incendio y los bomberos no han venido. El problema es que, si cruza para este lado, estamos corriendo riesgo los propietarios y las especies que se preservan en este lugar. Hay muchos animalitos en riesgo”.