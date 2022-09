Prestadores se manifestaron en contra del "recorte de fondos" en discapacidad

El conflicto con las prestaciones para las personas con discapacidad y el retraso en los pagos a los prestadores se tradujo en una multitudinaria manifestación en Plaza Mansilla de Paraná.“Nos volvemos a movilizar porque no tenemos novedades, seguimos reclamando en contra del recorte que quieren hacer en disparidad”, dijo una referente del Colegio de Psicopedagogos, a Elonce. Además, indicó que hay muchos profesionales que no reciben el dinero que les corresponde por su labor. “Estamos precarizados porque no recibimos nuestros sueldos”, sentenció y acotó: “El recorte se da porque se congelaron los sueldos y los recibimos hasta cuatro meses después”Destacó que esta situación “perjudica mucho a los pacientes porque las terapias se empiezan a interrumpir y se dilatan”.“Muchas veces pasa que realizamos algún pedido y las obras sociales las autorizan muy tarde o le dan menos sesiones por paciente”. Además, destacó que “muchas veces comenzamos a trabajar con los niños antes que la obra social autorice las sesiones y luego cobramos menos”.En este sentido reflexionó que “siempre pesa mucho lo ético y la vocación sabemos que somos imprescindibles para los pacientes y sus terapias, pero queremos hacer entender a la sociedad lo que estábamos pasando”.En tanto, una joven de 26 años, Antonella, dijo que “acompañamos a los profesionales en este reclamo por sus derechos, las terapias son vitales, las necesitamos para nuestros desarrollo y autonomía, y lo que está ocurriendo es una vulneración de los derechos”.En este sentido, la joven explicó que si ella no recibe la terapia que le corresponde no puede desarrollarse de manera autónoma en su vida cotidiana. Explicó que requiere de kinesiólogos, fonoaudiólogos y cuidadores. “A las prestaciones las necesitamos para nuestro desarrollo”.“Atendemos pacientes con discapacidad y decimos basta al ajuste, defendemos los derechos de todos”, dijo una mujer al resaltar que “es muy difícil sostener las instituciones cuando tenemos un atraso tan importante en los pagos”.Por su parte, la mamá de un niño con discapacidad, Federico, expresó que su hijo “necesita muchas terapias para poder vivir un poco mejor, necesitamos que se respeten los derechos internacionales”.“Federico tiene 13 años y tiene terapias todo el día si se le cortan el retroceso sería muy grande, tal vez estaría en estado vegetativo, quiero que él pueda vivir bien, con dignidad y es algo por lo que luchamos día a odia”.En tanto, Fernando, destacó que un profesional factura alrededor de 18.500 pesos y es injusto todo lo que tienen que abonar, y los padres pagamos unos 22.000 pesos por encima de las facturas”“Pedimos que se ponga una mano en el corazón para que nos entiendan en todo lo que estamos atravesando”, cerró.