Viviendas del IAPV: realizan las entrevistas y “se empiezan a construir sueños”

La felicidad de los preadjudicatarios



Video: Sorteo 500 viviendas en Paraná: la lista completa de los pre-adjudictarios titulares sorteados

A partir de este lunes y durante dos semanas, el IAPV realizará las entrevistas a los preadjudicatarios de las 500 viviendas que se construyen en la ciudad de Paraná y que fueron sorteadas la semana pasada.Las actividades se realizan en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861.En declaraciones a, María Emilia Suárez, encargada de coordinación de la regional oeste del IAPV explicó que se atenderá por turnos que ya fueron asignados, de 7.30 a 12, y fueron enviados vía correo electrónico a los preadjudicatarios con la documentación que tienen que presentar. Se atenderán 50 familias por día.Suárez explicó que “se hace un entrecruzamiento de datos con los organismos que nos brindan información sobre la tenencia de bienes inmuebles, como ATER, Catastro y Registro Público de la Propiedad. Por eso decimos que son preadjudicatarios, porque están en una instancia de evaluación y hasta que no tengamos todos los informes, no se avanza”.María Rosa Crettaz, trabajadora social, señaló que “las familias que salieron preadjudicatarias a través del sorteo serán evaluadas por trabajadoras sociales mediante una entrevista. Se evalúan los requisitos que disponen las normativas del instituto (resolución 2557) de las cuales la gente ya está al tanto porque está todo publicado en la página del IAPV”.“Empezamos ordenadamente para que la gente no tenga que esperar. Cada trabajadora social va a atender 10 familias y está previsto trabajar durante dos semanas”, a excepción del próximo lunes.“Hay muchas expectativas”, dijo por su parte Rodolfo Escobar, gerente del IAPV y le pidió a la gente “que quede tranquila, porque hay muchos que dicen que algunas personas tienen casa, por eso se realiza todo el proceso social. Esperamos seguir contando con el apoyo de las autoridades para tener más terrenos y construir más viviendas”.“Estamos felices después de tantos años de espera para una vivienda para la familia”, dijo un matrimonio que tiene 4 hijos y viven en una “casa prestada”. Señalaron que “fue una emoción terrible” cuando vieron que habían sido sorteados. Además contaron que fueron a recorrer la zona donde se construye el barrio “y los chiquitos ya se querían mudar. Es un paso muy importante para la familia”.Otro señor también transmitió su alegría de haber sido favorecido luego de “17 años de espera. Con mi esposa y dos hijos vivimos en la casa de un familiar y teníamos mucha necesidad de tener una vivienda propia. A partir de esto se empiezan a construir muchos sueños porque no hay nada mejor que tener tu lugar propio. Estamos contentos, ya fuimos varias veces al lugar y está todo muy lindo”.Un matrimonio joven con dos niñas contó que estaban anotados desde hace 13 años en el IAPV y desde hace 8 están alquilando. “Estamos felices”, expresaron.Otro beneficiado, con su carpeta en mano, expresó que “llevamos 14 años esperando y nos sorprendió”. Junto a su mujer y dos hijos viven en una casa que alquilan y la vivienda propia los ilusiona.