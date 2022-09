Emoción, fe y alegría en la tradicional Procesión Náutica en Bajada Grande

Testimonios

Cientos de feligreses, celebraron la fiesta del Inmaculado Corazón de María de Bajada Grande en la tarde de este domingo en la capital provincial. El evento que tiene como singularidad la realización de una procesión náutica con la imagen de la patrona. Este año, quienes no podían ir por el río, tuvieron la oportunidad de realizar una procesión a pie.“Gracias a Dios pudimos volver a esta maravillosa procesión náutica. La gente tuvo la posibilidad de expresarle todo el amor a la Virgen y ella derramó bendiciones sobre sus hijos. Donde este María siempre hay sol”, expresó a Elonce, El arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puiggari.“Después de la pandemia, mucha gente volvió a tener Fe, porque necesitan a Dios”, indicó.La procesión de Bajada es, desde hace muchos años, un gran momento de espiritualidad, sobre todo, por lo que representó ese lugar de fe, en el crecimiento de la Iglesia en Paraná.Según registró Elonce, este domingo, en una nueva edición, la imagen de la Virgen salió a las 15:30 desde el Puerto de Paraná en una lancha de Prefectura. Algunos fieles acompañaron a la madre en sus embarcaciones, otros realizaron la procesión a pie mientras que cientos de devotos la esperaron en el muelle de Bajada Grande. Recibieron a la Virgen con pañuelos, alegría y aplausos. Luego participaron de la santa misa, prevista a las 17.Elonce, recorrió el lugar y recabo los testimonios de las personas que participaron de la Fiesta. Se vivió una tarde de mucha alegría, emoción y fe.“Estoy muy feliz porque hoy es el día de nuestra patrona. Vinieron de distintos puntos de la ciudad a celebrar este día”, dijo una mujer. “Hace muchos años que realizamos esta procesión. Siempre es mucha fiesta y el pueblo está presente dándole la gracias a María”.Otra feligrese, se mostró “muy contenta” por la celebración religiosa. “Estoy muy emocionada, venimos todos los años. Yo no podía quedar embarazada y le pedí a la Virgen que me ayude, tuve tres hijos y todos fueron bautizados en esta iglesia”.Un hombre, agregó que “cada procesión y misa, es una gran emoción. Somos un grupo de vecinos de Bajada Grande que siempre estamos presente”. El cristiano realizó la procesión a pie: “La Fe es lo primordial”.“Estoy muy contenta de estar acá y poder participar de la fiesta”, expresó una vecina. “Estoy muy orgullosa de ser de Bajada Grande y tener esta gran celebración. Somos muchos los hermanos de fe. La Virgen es un orgullo para nosotros”.“Vengo a agradecerle por todo lo que tengo a la Virgen y a pedirle salud y seguridad”, mencionó otra feligrese.“Vine a honrar a la Virgen, a Dar Gracia y a pedir salud. Todos los años vengo a esta celebración porque es nuestra madre y ella nos da lo que pedimos”, mencionó otra mujer.