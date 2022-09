La alegría de hinchas de Patronato tras el triunfo ante Platense: testimonios

Patronato le ganó 1-0 a Platense con uno menos y sigue en la pelea por la permanencia.El Reojinegro venció de local al Calamar en el Grella, con gol de Quintana de cabeza en el segundo tiempo, a pesar de estar con uno menos por la expulsión de Estigarribia, dio batalla y festejaron la victoria.Al canto de “”, los hinchas se mostraron felices por el triunfo y destacaron que se sienten orgullosos por la labor que viene llevando a cabo el equipo., rescató el testimonio de los simpatizantes que salía de la cancha luego del triunfo.“Es increíble el partido que ganamos, es una alegría inmensa. No se puede creer lo que están haciendo los jugadores por club”, expresó un hincha. Además, señaló que “Quintana y Guasone, fueron lo más”. “Siempre estamos luchando, pero vamos a salir adelante”.“Que duro fue el partido, pero por fin se nos dio”, dijo otro hincha. Seguidamente, agregó que “siempre es lo mismo con el Ministerio Tapia, nos tiene marcado, pero no nos va a ganar. Vamos a quedar en primera”.“Me gustó mucho el partido, yo sabía que íbamos a ganar así que no me puse nervioso”, expresó un niño.Un hombre, que salía de la cancha manifestó: “nosotros jugamos contra el árbitro, pero los muchachos de Patronato se rompen enteros y con 10 hombres le ganamos. Esto es Patronato”.“Estamos felices, al fin pegamos una. Con el gol de Quintana me quede sin voz, y la que sacó Altamirano fue increíble, casi se nos para el corazón”, confesó un hincha.“Se festeja tranquilo, pero se festeja. Quintana fue el mejor del partido y el arquero no falla. Seguimos en pelea y descontamos cuatro, no ganamos tres”, mencionó otro hincha.Con este resultado, Patronato llegó a 27 puntos y quedó en la novena posición de la Liga Profesional 2022.