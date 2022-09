La quisieron estafar pero engañó al delincuente: “me di cuenta y seguí el juego”

Policiales Detuvieron a un hombre que quiso estafar a dos mujeres con el cambio de billetes

Un intento de estafa se registró este jueves en la capital entrerriana. Según se supo, dos mujeres adultas mayores, fueron engañadas con el cuento del tío. Afortunadamente, el delito no llegó a concretarse y un hombre fue detenido.y relató lo que le sucedió. Según contó, recibió el llamado “de un joven que me decía `´, como no le reconocí, le pregunto quién era y me dice `´. Ahí me di cuenta que era mentira, porque yo no tengo hijos varones”.La mujer, le siguió la mentira y el delincuente le hizo el cuento del corralito: “me decía si me acordaba de lo que había pasado en 2001 y que ahora el presidente había tomado la decisión de cambiar los billetes de $500 y $1.000”, dijo. Ante esto, la víctima le indicó al delincuente: “. Pero él me contestó que iba a ir otra persona, por no podían ya que estaban enfermos, entonces le dije que a la tarde los iba a ir a visitar y cuidar”.La victima mantuvo una conversación con el delincuente durante varias horas. “Yo le hacía creer que no encontraba los anteojos, que se me caía el bastón y demoraba todo por la policía. El hombre, me decía que busque tranquila los dólares, que él esperaba en línea. Dos veces corté la llamada, porque estaba muy nerviosa, pero él me volvía a llamar. Trate de seguirle la corriente”.“En un momento, me empezó a sonar el celular y escuchó el sonido, entonces me dijo que no atienda a nadie. Me preguntó quién me llamaba y le dije´, entonces él me contestó `”.En ese momento, la mujer se encontraba con su sobrina y su mamá de 90 años. “Rápidamente llamamos al 911 y nos contactamos con Delitos Económicos, quienes actuaron rápidamente”.Al finalizar, la mujer recomendó “hacer la denuncia porque es la única manera que atrapemos a la gente que quiere estafar a los adultos mayores. A nosotros nos han llamado varias veces pidiéndonos los números de las tarjetas, por suerte no caímos”.