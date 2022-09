Los colectivos volvieron a circular: cómo les afectó a los usuarios la medida

Paraná Los colectivos volvieron a circular en Paraná tras 15 horas sin servicio

Pasadas las 15 de este jueves, volvieron a circular los colectivos a las calles de la capital entrerriana y el área metropolitana tras un paro concretado esta jornada, pudo confirmar Elonce.Tras la reanudación del servicio, los usuarios contaron a Elonce, cómo les afectó la medida.Sobre la medida, señaló que “está bien que reclamen sus derechos, pero nos afecta a nosotros y nos impide seguir con nuestra rutina”.Otra joven, dijo que ante el paro tuvo que asistir a su trabajo caminando. “No me queda otra, porque pagar un remis es muy caro. Uso el colectivo todos los días para realizar mis actividades diarias”.“Por el paro de colectivo no pudimos trabajar y los chicos no pudieron ir a la escuela”, agregó otra chica que esperaba su línea. “Ahora pude venir a la facultad porque se levantó la medida. Sin el servicio es imposible continuar con la vida”.“Los trabajadores tienen sus familias y el derecho a cobrar su sueldo. Es una lástima, peor la medida de fuerza se tiene que realizar”, comentó.