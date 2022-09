Millonario Quini 6 en Paraná: “todos quieren ser ganadores”, dijo la agenciera

Paraná Un apostador de Paraná ganó más de 23 millones de pesos en el Quini 6

Un apostador acertó seis números y se lleva uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6. En el Siempre Sale un ganador, oriundo de Paraná, acertó los seis siguientes números: 03-29-11-21-23-10. Cobrará $23.148.131,40. Jugó en una agencia de Avenida Almafuerte.El local donde se vendió la boleta ganadora del Quini 6 está contiguo a la entrada del mercado concentrador de verduras y frutas “El Charrúa” y por eso, la Agencia de Tómbola Nº 695, lleva ese nombre. Casandra Fontana, responsable de la misma, dialogó con Elonce luego de conocer la feliz noticia.“Estoy muy sorprendida, siempre miro los sorteos y anoche no lo pude ver porque estaba en la casa de mi padre, pero me empezaron a llegar mensajes y así me enteré del premio”, contó la joven titular de la agencia ubicada en avenida Almafuerte 3634, de la capital entrerriana.Al contar cómo se enteró del premio, la joven dijo que le “avisó un cliente, pero yo le decía que no porque había muchas agencias en avenida Almafuerte. Justo fue la mía, así que estoy muy contenta”, dijo Fontana a Elonce y agregó que “aún no sabemos nada del ganador de los $23 millones del Quini 6. Seguimos con la incertidumbre”, resaltó.La agencia ya luce carteles especiales con el anuncio en el frente, que da cuenta de la venta del millonario premio. “Nos encanta contarlo y también la atención al público”, contó Casandra.Por otra parte, la agenciera fue consultada por si se había vendido algún otro premio en su local, y recordó a Elonce que “el año pasado entregamos un premio de 686 mil pesos, pero ahora es mucho más”, señaló la joven de 24 años.“A la agencia le corresponde el uno por ciento del total”, dijo Fontana a Elonce y afirmó que “yo apuesto por esto, por trabajar y progresar. Con la agencia, empecé hace casi 6 años y está abierto de lunes a sábado. Por ahí me canso, pero me encanta tener la agencia”, indicó.En su estrategia de venta, Casandra hace, todas las mañanas, un recorrido por el mercado para levantar pedidos de jugadas. Es una modalidad que resulta práctica para la gente que trabaja y circula por el lugar. “Pregunto si alguna persona quiere jugar el Quini o a la tómbola. Si ganan, tratamos de pagarle en el día”, dijo.“Con esto del premio todos quieren saber. Todos quieren ser ganadores. Ojalá pudiera darles el premio a todos”, exclamó la joven agenciera y agregó que “que esto pase, nos llena de felicidad y esperamos que sea alguien que lo necesite realmente”, se esperanzó Fontana.“El Quini 6 es uno de los juegos que la gente más apuesta, a pesar que el pozo del Loto es un poquito más alto, la gente apuesta al Quini 6. Quizás porque es más conocido”, sostuvo a Elonce.En referencia a las pistas sobre el posible ganador del premio, Fontana dijo que “tenemos clientes fijos que juegan sus boletas, pero todavía no controlamos eso”, señaló y agregó que “así se podría ver si está entre los fijos o entre los ocasionales apostadores”, afirmó.El movimiento del mercado concentrador “El Charrúa”, se genera que personas de diferentes provincias pasen por el lugar ocasionalmente y hagan su apuesta en la agencia de Fontana. Al respecto, la agenciera contó que “ayer pasó un chico de Córdoba a hacer su apuesta, pero no sabemos de dónde es el ganador, porque viene gente de todos lados, por ejemplo, camioneros de Salta, Tucumán, de Chajarí, etc”, relató.La combinación de números de la boleta ganadora, también llamó la atención de la agenciera. Los sorteados fueron: 03-29-11-21-23-10. “Son números muy bajos si se tiene en cuenta que se puede jugar hasta el 45”, afirmó Fontana a Elonce y agregó que “el ganador se debe presentar en el IAFAS y tiene quince días para cobrar su premio”, resaltó la agenciera.