Sin colectivos en Paraná: Bahl intimó a la empresa a que resuelva el conflicto

Los choferes del transporte urbano de pasajeros cumplen un paro de actividades al no haberse completado el pago de los salarios de agosto. Como consecuencia de la medida de fuerza, convocada por UTA Entre Ríos, los usuarios del servicio quedaron sin colectivos urbanos para trasladarse tanto en Paraná como en las localidades que integran el área metropolitana.que durante el día se resolverá el conflicto., comunicó y remarcó:; es la empresa la que tiene que resolver la situación y armar su flujo de fondos porque no solo prestan servicio en Paraná, sino también es distintos lugares del país., es decir que tiene distintas fuentes de ingresos de otros lugares y tiene que atender estos baches transitorios para brindar un servicio como debe, cosa que no hace”.En ese sentido, el intendente explicó que, “por distintas situaciones financieras, la empresa no abonó los sueldos y la UTA tiene una postura por la que, si al cuarto día no cobra los sueldos, inmediatamente efectúa un paro que perjudica directamente a los usuarios”. Y de acuerdo a lo que remarcó Bahl, “el municipio siempre hace todo lo necesario para que puedan cobrar los subsidios nacionales y provinciales”., reprochó al confirmar que la interrupción del servicio “implica acciones sobre la empresa”. “Tenemos la responsabilidad de exigirle a la empresa que hoy resuelva la situación”, sentenció.Fue en esa línea que Bahl instó “a la reflexión” a UTA Entre Ríos. “Muchas veces tenemos que hablar, dialogar yindicó.“Quienes cobran antes del 10 tienen la tolerancia y la certeza absoluta de que cobrarán”, comparó en relación a otros trabajadores en relación de dependencia.“El subsidio es para el costo total del boleto porque, más allá de la actualización que genera tensión, cuando se analizan los costos, gran parte del servicio de transporte en el país, más en Buenos Aires que en el interior, prácticamente todo se paga con subsidios nacionales y provinciales”, explicó al confirmar que“A veces ocurre que hay una demora porque son fondos públicos que llevan adelante un proceso administrativo, pero todo se hace para que lleguen en tiempo y forma”, insistió Bahl.“Como intendente, defiendo los intereses de los contribuyentes, de los vecinos de Paraná, de manera conjunta, y no de un gremio o de la postura interna de una parte de sus propios conflictos e interés”, cerró.