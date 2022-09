Usuarios sin servicio: choferes de colectivos realizan paro

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) Entre Ríos, lleva adelante, a partir del primer servicio de este jueves, un paro de actividades al no haberse completado el pago de los salarios de agosto.



“Al no encontrarse debidamente acreditados los salarios en su totalidad correspondientes al mes de agosto, a partir del primer servicio del día jueves 8 de septiembre se efectuarán medidas de acción sindical con paralización de servicios y sin concurrencia a los lugares de trabajo”, informaron desde el gremio.



En declaraciones a Elonce, Mario Meuli, secretario general adjunto de UTA, explicó que “dispusimos la medida de fuerza porque la situación amerita, no damos más, estamos sufriendo desde hace meses, llegando al día de cobro sin saber si vamos a cobrar el sueldo que es algo esencial para los trabajadores. Estamos cansados de tener que estar esperando todos los meses para ver si baja plata de Provincia o Nación. Sabemos que del Municipio desembolsaron unos 10 millones de pesos, pero necesitan 62 millones para los sueldos. Los subsidios de Nación estarían llegando este jueves”.



Por otra parte, Meuli indicó que los choferes están expuestos a hechos de violencia de parte de los pasajeros por prestar mal el servicio “y esta situación ya no da para más”.



“Les pedimos a los pasajeros que nos entiendan porque también estamos peleando por ellos, necesitamos trabajadores tranquilos que estén cobrando su sueldo y también necesitamos que la gente tenga un servicio como corresponde”, afirmó.



El sindicalista mencionó que “lo más urgente es el sueldo de los trabajadores, que esté hoy en tiempo y forma el pago total. Esperemos que esto se solucione lo antes posible, nosotros estamos dispuestos al diálogo para ir mejorando la situación y estar en esta misma situación todos los meses, estamos cansados”, reiteró.



Meuli explicó que apenas perciban los sueldos, la medida se suspende. “El salario no se toca y queremos la totalidad del sueldo depositado”, recalcó.



En el marco de este paro, se informó que el servicio Paraná - Viale se verá afectado, mientras que el servicio Paraná - Santa Fe y viceversa, se prestará con normalidad. Elonce.com