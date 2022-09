Otra vez, usuarios de colectivos se verán afectados: opiniones sobre la medida

Paraná Usuarios de colectivos se quedarán sin servicio este jueves por paro de choferes

pinión de la gente que este jueves tendrá que "ingeniárselas" para concurrir a sus trabajos, a la escuela, a cumplir con sus obligaciones y buscar una manera alternativa de traslado, producto de la medida de fuerza del gremio de los choferes de colectivos.

que se concretará a partir del primer servicio del jueves 8 de septiembre. La medida es al no haberse completado el pago de los salarios de agosto.A través de un comunicado que difundió el gremio, expresaron lo siguiente: “Al no encontrarse debidamente acreditados los salarios en su totalidad correspondientes al mes de agosto, a partir del primer servicio del día jueves 8 de septiembre se efectuarán medidas de acción sindical con paralización de servicios y sin concurrencia a los lugares de trabajo”.registró la oMuchos ya estaban anoticiados del paro de este jueves; otros, se “estaban enterando”.“No sabemos qué hacer, no tenemos otro medio para venir”, dijo auna joven que aseguró que diariamente usa el servicio de colectivos.Otra de las jóvenes que esperaba el colectivo en una parada de calle 25 de Mayo, indicó que muchas veces que se realizan este tipo de medidas de fuerza desde UTA, “se dan clases virtuales, dependiendo de qué facultad se trate”.Una joven que terminaba de cursar y se disponía regresar a su vivienda manifestó a: “Recién nos enteramos de la medida. Generalmente cuando ha sucedido esto en otras oportunidades, en las facultades deciden clases virtuales o directamente no puedo venir, porque no me puedo movilizar de otra manera que no sea en colectivo. No puedo venir en remís o caminado; es imposible”.“Estamos informadas del paro. Soy de Sauce Montrull, el cole me deja en la ruta y de ahí tengo que caminar hasta mi casa. Curso en la facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Los paros nos cortan las clases, las prácticas”, manifestó auna joven de 22 años que agregó que desde la facultad los “mantienen informados” de cómo será el dictado de clases.“Estamos lamentablemente un poco acostumbrados. Siempre es normal todo hasta el día 4 que es la fecha tope que tiene la empresa para depositar los sueldos, desde ahí está incertidumbre sobre cuándo nos pagarán”, dijo ael chofer de un colectivo que llegaba con la unidad a la parada en que estaba apostado nuestro medio.