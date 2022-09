Gael recibió el concentrador de oxígeno y podría volver a su casa

Gael Tomás Palma tiene tres meses, nació con problemas de salud y está internado en el hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná. El pequeño que padece síndrome de down y necesitaba un equipamiento especial para respirar y volver a su hogar.Afortunadamente la solidaridad no tardó en llegar y hoy quieren agradecer por la ayuda recibida.“Queremos agradecer a todos los que colaboraron con Gael. A la Casa del Oxígeno que fueron quienes nos donaron una mochila, el tubo y la concentración del oxígeno, que necesitábamos. Estamos muy contentos por la ayuda, porque logramos el objetivo”, expresó a Elonce Maira Correa, tía del nene.“Ya no es necesario que la gente siga donando, porque afortunadamente Gael ya tiene el equipamiento para que le puedan dar el alta. Estamos muy felices, ayer cuando recibimos el llamado, no parábamos de llorar. Hay gente muy solidaria”, dijo la joven.Sobre el estado de salud del nene, contó que “hoy nos dieron la noticia que está bajando peso, entonces le tienen que hacer unos estudios y una resonancia para ver su evolución. Una vez que este todo bien, esperamos que pueda volver a su casa”.