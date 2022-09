“Son una necesidad de urgencia” las viviendas adaptadas para discapacitados

Se sortearon este miércoles las 500 viviendas que el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda construyó en Paraná, con financiamiento compartido entre la Provincia y la Nación. Hubo dos cupos: 450 titulares de “Demanda Libre” y 50 titulares de “Discapacidad y trasplantados”. Luego de completar cada uno de dichos cupos con los 500 titulares, se continuó el sorteo hasta llegar a los 325 suplentes para “Demanda Libre” y 25 para “Discapacidad y trasplantados”.“Hace más de dos años me inscribí ante la necesidad de una vivienda propia para mí y mi niña, que es una realidad y una urgencia”, comentó el joven no vidente al contar que alquila una casa pequeña, pero “cómoda y confortable”, en la zona de barrio San Agustín.Consultado a Eduardo sobre la construcción de viviendas adaptadas para personas con discapacidad, éste remarcó: “Es una necesidad de urgencia porque son muchos los impedimentos para las personas con discapacidad que pretendemos proyectar y planear una vida en familia”.“Es una realidad que debería estar en la agenda social y política”, remarcó.El joven comentó que no cuenta con un empleo porque, según expuso, “ni en la administración pública y muchos menos en el sector privado se cumple con el cupo laboral para discapacidad”.