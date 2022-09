Tras asamblea, prestadores de personas con discapacidad acordaron nuevas medidas

Profesionales que prestan servicios a personas con discapacidad y familiares de los pacientes, realizaron este martes una protesta frente a la Casa de Gobierno con el fin de dar a conocer su situación de precariedad laboral: cobran con un retraso de tres o cuatro meses y eso afecta a quienes atienden y a sus familiares.Tras una asamblea y al no tener respuesta, decidieron los pasos a seguir. Antonella Valentinuz, fonoaudióloga, contó aque acordaron llevar adelante una nueva movilización frente a Casa de Gobierno. “Será el próximo lunes de 12 a 14 horas”, dijo.Seguidamente, invitó a todos “a sumarse a esta lucha para poder visibilizar nuestra situación. Necesitamos más apoyo del que tenemos porque hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno”.“Seguimos luchando para poder ejercer los derechos y por nuestra precarización laboral”, manifestó la profesional.Por su parte, Fabiana, psicopedagoga, agregó que “es un tema que viene desde hace tiempo, pero nos preocupa porque es algo que cada vez se complica más. Necesitamos el apoyo de los gobernantes, pero también debemos unirnos todos para que esto se pueda mejorar”.“Tenemos atrasos que son insostenibles. La cadena de pago se cortó y no cobramos hace más de cuatro meses. Lo más lamentable es que nosotros presentamos los papeles en tiempo y forma”, aseveró.En ese sentido, señaló que “cuando reclamamos en la Súper Intendencia de Servicios de Salud, nos dicen que es un problema de las obras sociales y viceversa. Nadie se hace cargo de lo que estamos pasando”.“Nosotros no cortamos los servicios para que no se perjudiquen los niños ni los adultos que realmente lo necesita la atención”, indicó.La manifestación se realiza en todo el país: “nos unimos como nunca antes pasó y no tiene nada que ver con lo político. Reclamamos lo que justo como prestadores y para las familias que necesitan nuestros servicios”.