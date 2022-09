Prestadores de personas con discapacidad harán una asamblea

Profesionales que prestan servicios a personas con discapacidad realizaron este martes una protesta frente a la Casa de Gobierno con el fin de dar a conocer su situación de precariedad laboral: cobran con un retraso de tres o cuatro meses y eso afecta a quienes atienden y a sus familiares.Tras la protesta, un grupo de profesionales fueron recibidos por Franco Ferrari, de la Secretaría de Gobierno, Inés Artusi del IPRODI y Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social.Lourdes, licenciada en Fonoaudiología, que participó del encuentro.“Nos dijeron que a las 14 hay una Cámara Federal donde se reunirán referentes de cada provincia con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y tenemos esperar qué se resuelve. La realidad es que esto no sólo ocurre en Paraná sino en todo el país, en el mes de agosto nadie recibió pago por las prestaciones”, indicó.Sobre los inconvenientes a la hora de percibir los pagos, la profesional explicó que “no sabemos si el dinero estaba y estaba retenido porque se emitió un comunicado de Nación donde se dice que se van a recaudar los fondos para el 15 de septiembre y distribuir la plata a la obra social, pero nosotros no sabemos cuándo vamos a tener ese dinero por lo que trabajamos en mayo”.A las 17, los prestadores de servicios harán una asamblea para analizar los pasos a seguir: “la intención no es cortar las prestaciones pero también pedimos un poco de empatía porque no sabemos hasta cuándo vamos a poder sostener nuestro trabajo”.