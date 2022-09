FEMER cortará las prestaciones a obras sociales que no actualicen aranceles

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) decidió denunciar todos los convenios prestacionales cuyos aranceles no se hayan actualizado conforme a la inflación, informó el Secretario de la entidad. En 30 días cesará la atención médica a los afiliados de las obras sociales que no acuerden ajustes arancelarios.



“Se ha adoptado esta decisión ante la altísima inflación registrada en los últimos meses, así como la esperada para el corto plazo y en resguardo de los ingresos de nuestros profesionales”, afirmó, al tiempo que aseguró que “el flagelo inflacionario castiga especialmente los honorarios médicos, cuyo cobro se dilata en el tiempo”.



“Consecuentemente en el lapso de 30 días cesará la atención médica convenida para los afiliados de las obras sociales y otras entidades financiadoras que no acuerden ajustes arancelarios y/u otros mecanismos que permitan preservar el valor de los honorarios médicos”, advirtió. (APF)