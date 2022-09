Viajar en tren: alumnos de escuela Almafuerte participan en recorridos de prueba

Cómo avanzan las pruebas para reactivar el tren hasta La Picada

Alumnos de la Escuela Normal Rural “Almafuerte”, de La Picada, fueron los primeros en participar de uno de los recorridos de prueba que realiza el tren que unirá Paraná con la estación Enrique Berduc.“Es un lujo y re económico”, contó una estudiante oriunda de Colonia Avellaneda. “Es la primera vez que subo a un tren”, reveló otro.“Ahora podría venir mucho más fácil desde Paraná y sería mucho más barato”, animó otro de los alumnos de la escuela Almafuerte, Imanol Cuenca, al mostrarse “alegre” por el nuevo servicio ferroviario “porque sería mucho más práctico”. “Y económico -completó otro, Martín Brugevin- porque de pagar el colectivo a pagar el tren, que está tres pesos…”.pudo confirmar que el tren comenzaría a funcionar en unos 15 días y realizaría dos servicios diarios. En tanto, durante esta semana se realizan las pruebas técnicas para conocer el estado de las vías. Además, se conoció que el boleto seguirá siendo muy económico y costará tres pesos.“En la escuela Almafuerte tenemos un grave problema de transporte por la distancia y las frecuencias de los colectivos, y es complicado para estudiantes y docentes llegar a horario, además de los costos”, analizó el oriundo de San Benito.Ahora, con la reactivación del tren, para Bregrand “es una alegría muy grande, desde ver cómo levantaron el apeadero, y nos llena de emoción y ansiedad para verlo funcionando”.“Este era un reclamo de muchos años sin ningún eco y hoy se da, porque sirve no solo para la escuela, sino también para los vecinos de las comunidades porque hay quienes trabajan en Paraná y tienen que viajar todos los días, y el costo es elevado”, analizó.“Considerando que hace 30 años no se utilizan estas vías, a los efectos de no dejar ningún detalle librado al azar y antes de largar las frecuencias diarias, hacemos las pruebas durante toda esta semana”, comunicó ael coordinador regional de Trenes Argentinos, Juan Carlos Stickel.Stickel confirmó que “no se encontraron novedades en rieles y durmientes, a excepción de la maleza que avanzó sobre las vías o algún lugar hundido en las vías por el paso del tiempo”.En la oportunidad, el ferroviario indicó que del recorrido de prueba participó la totalidad del personal de Conducción “para que vaya familiarizándose con el recorrido”.“El trazado desde Colonia Avellaneda hasta Berduc es de ocho kilómetros 200 metros y desde Colonia Avellaneda a Paraná, 14 kilómetros 600 metros, lo que sumado hará un recorrido de 22 kilómetros 800 metros”, explicó Stickel.“La vía está bien, solo resta hacerle más controles al puente para darle mayor seguridad a los pasajeros y no correr ningún peligro”, completó Nelson Santini, guardatrenes del servicio ferroviario Paraná-Colonia Avellaneda. Y remarcó: “Es un día de muchas emociones porque era algo muy esperado para todos. Desde la Unión Ferroviaria hace años que peleamos por la vuelta del tren”.