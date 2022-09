Paritaria municipal: Bahl anticipó que habrá “corrección” de la oferta salarial

En el marco de la paritaria municipal, el Ejecutivo de Paraná y los gremios volverán a encontrarse esta tarde tras la primera reunión en la que, desde la gestión de Adán Bahl, habían ofrecido un incremento del 11%, previsto para octubre, a septiembre. Los sindicatos presentaron contrapropuesta por considerar “insuficiente” al ofrecimiento inicial.“El viernes recibimos una contrapropuesta y esta tarde celebraremos una nueva reunión con el objetivo de alcanzar un acuerdo. De todos modos, la paritaria quedará abierta hasta fin de año para evaluar cómo evoluciona el proceso inflacionario”, comunicó ael intendente de Paraná, Adán Bahl.Y agregó: “El compromiso asumido es el estar por encima de la inflación y siempre vamos por delante. La inflación acumulada hasta julio es del 46% y con, lo que les ofrecimos, ya estamos cerca del 60%; pero hoy produciremos una corrección”.“Porque el empleado municipal es clave dentro de la gestión y ya se había planificado una mejora sustancial en el tiempo, con lo cual, paulatinamente, haremos una recomposición”, explicó el intendente al explicar: “El proceso inflacionario es muy vertiginoso y no le sirve ni a ellos ni a nadie cerrar una paritaria para después ver qué pasa. Queremos cuidar el bolsillo de todos, el de los trabajadores y el de los contribuyentes, por eso dejaremos la paritaria abierta”.En la oportunidad, Bahl refirió que en las cuentas municipales “el ordenamiento es muy sólido”. “Más del 52% del presupuesto municipal está mirando de qué manera reactivamos la economía y eso automáticamente genera mayores ingresos al municipio. Pero la variable es la inflación porque la mayoría de las obras está atada al proceso de redeterminación de precios que acompaña al proceso de la inflación, algo que el equipo de gestión planifica y no tendremos sobresaltos presupuestarios”, fundamentó.Este martes a las 17 vuelven a reunirse los representantes del Ejecutivo municipal de Paraná y de los sindicatos ATE, APS-Jerarquizados, Obras Sanitarias y Suoyem, para dar continuidad a la paritaria salarial. En esta oportunidad los cuatro gremios esperan que la Municipalidad de una respuesta a las contrapropuestas que presentaron el jueves pasado, luego de coincidir en que el ofrecimiento recibido –una suba del 11%– era “muy bajo”.Las declaraciones de Bahl fueron durante una supervisión de la obra de asfaltado de 18 cuadras en Barrio Amaneceres del Seminario, en la zona Este de Paraná. “Con el secretario de Obras Públicas recorremos las obras y acá estuvimos hace 30 días con los vecinos, porque la obra se realiza a través del sistema de Esfuerzo Compartido que requiere de vecinos que tengan ganas de salir adelante”, indicó intendente. Y agregó: “La mayor parte son parejas jóvenes que construyeron su vivienda, la mayoría, a través del financiamiento de Procrear, y durante muchos años gestionaron el asfalto que no podían lograr”.El mandatario municipal destacó “el trabajo de los vecinos que tomaron el trabajo de todos, gestionan y se genera ese clima de confianza necesario entre los vecinos y los vecinos: desarrollamos el proyecto en conjunto y finalmente la obra se hace con fondos municipales”.“Esfuerzo Compartido es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando se recupera la confianza entre los vecinos y el municipio. La obra se planifica, una vez concluida se incorpora al proceso de Contribución por mejoras y cada uno de los vecinos luego genera algún plan de pago porque los trabajos se cobran para volver a invertir en otros puntos de la ciudad”, explicó.De acuerdo a lo que indicó el intendente, a través del sistema de Esfuerzo Compartido hay “seis obras abiertas de manera permanente”.“Hace muchos años gestionamos el asfalto para el barrio y con esta gestión logramos, no solo la obra, sino también la buena recepción de parte de los funcionarios”, ponderó uno de los vecinos, Ariel Verón.