Cayetano Bruzelario, primer italiano registrado en Paraná: la historia

Desde 1949, el 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Inmigrante.Cayetano Bruzelario, fue el primer italiano registrado de Entre Ríos y estuvo radicado en Paraná. Sus padres fueron Juan Bautista Bruzelario y Teresa Ganza En 1765, se casó en la capital entrerriana con Pascuala Lencina Andrade, una criolla de la ciudad e hija de una importante familia.Gustavo Artusi, fue quien descubrió esta información. En dialogó con, contó a que “encontré que el 8 de febrero de 1765 había un italiano radicado en la provincia y se había casado con una criolla. Este hombre tenía campos y estaba instalado en inmediaciones de Victoria”.“Esta información la encontré en un libro de la iglesia de Paraná, y me pareció raro que se lo tomé como italiano, porque en se momento Italia no existía como país, era una entidad geográfica”, dijo. Seguidamente, agregó que “este hombre, era de la zona del norte, que en esa época se conocía como el Reino de Italia y estaba en manos del Sacro Imperio Romano Germánico”.Artuzzi, contó que “según el censo de 1803, el hombre seguía vivo, pero había quedado viudo. El matrimonio no tuvo muchos hijos, pero uno de ellos si tuvo descendencia y casi todos los Bruselario de la zona, son familia”.Cayetano Bruzelario fue un hombre de campo que “tenía propiedades y esclavos. En el censo, había cinco personas que trabajan para él. Luego de que falleció, varios de los esclavos siguieron apareciendo ligados a sus hijos”.El Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, publicó en su boletín oficial, esta reciente información.