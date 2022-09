Gael tiene tres meses y necesita un concentrador de oxígeno para ir a su casa

Gael Tomás Palma tiene tres meses, nació con problemas de salud y está internado en el hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná. Para poder lograr el alta médica, su familia necesita conseguir un concentrador de oxígeno y apelan a la solidaridad de la población, ya sea para que les presten uno o vendan a un precio razonable. Adquirir uno nuevo tiene un costo que supera los 200.000 pesos.En diálogo conMaru Correa, tía de Gael, contó que el pequeño, que tiene Síndrome de Down, nació con parálisis pulmonar izquierdo “y estamos pidiendo una ayuda para conseguir el concentrador de oxígeno, mochila y tubo. Está internado desde hace tres meses y necesita darse de alta, pero sin esos elementos no puede irse a la casa”. Ahora está en sala y corre riesgo al estar expuesto a cualquier virus.“Lamentablemente no tenemos los medios económicos para poder comprar lo que él necesita. Hacemos un llamado a la solidaridad, si la gente lo puede donar o venderlo más barato y esté a nuestro alcance”, expresó.Correa indicó que este tiempo ha sido muy complicado y también difícil para la familia. “Primero él estuvo en Neo y después en terapia intensiva, gracias a Dios y a la Virgen salió adelante”.Quienes puedan colaborar con la familia, se pueden comunicar al 3434684536 (celular de Correa) o hacer un depósito en el siguiente CBU: