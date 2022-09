UPCN realizó una asamblea en el Registro Civil

En la protesta se expresó el rechazo hacia la actitud del Gobierno en la última paritaria. Primero convocaron dos días antes de liquidar los salarios, luego se suspendió la reunión y en el último encuentro propusieron un incremento que no se condice a las necesidades de los trabajadores. "Nos aprietan y nos dicen que si hacemos paro podrían retirar la propuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? Más conflicto todavía, estamos dispuestos a dar la lucha", dijo la Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez y agregó: "Este gobierno con autoritarismo viene a corrernos con que nos van a dar de baja la paritaria, pero vamos a defenderla con uñas y dientes compañeros".También se hizo mención a las malas condiciones edilicias. "Apenas llegamos a este lugar nos mostraron cómo están las instalaciones del Registro, no se puede trabajar en estas circunstancias", manifestó Domínguez."No solamente se trata del aumento salarial, también nos dijeron que no a las recategorizaciones, al pase de contratos de obra a servicio, además van a actualizar las asignaciones familiares en dos tramos cuando Nación ya las pagó", subrayó Domínguez.Durante la protesta el mensaje de UPCN fue claro: el Gremio le pide al Gobierno que entre estas horas del día de hoy y mañana convoque a paritarias y lleve a la mesa de negociación una propuesta que pueda ser analizada, "que bajemos a cada uno de los lugares de trabajo a discutirlas con nuestros compañeros", dijo Domínguez y agregó: "Somos conscientes de que el momento es difícil. A este Gobierno le falta ponerse en el lugar del otro"."Finalmente no son ni las palabras, ni los grandes discursos lo que nos va a llevar a la conquista y este Registro Civil lo sabe, porque en el 2001 estuvo muchos años parado por falta de respuestas y desconsideración", recordó. "El Registro Civil: bastión de nuestro sindicato, estamos tan fuertes, seguros y convencidos como siempre", concluyó la dirigente.