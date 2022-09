Hinchas acompañaron a Patronato: El Rojinegro empató 0-0 contra Unión

Patronato enfrentó Unión en el Presbítero Bartolomé Grella este domingo. El rojinegro recibió al Tatengue de Santa Fe y los simpatizantes arribaron al estadio con muchas expectativas en la agradable y soleada tarde de domingo.Los hinchas se mostraron orgullosos por la labor que viene llevando a cabo el equipo, pese a la derrota del último partido. El plantel reaccionó y encontró la vuelta al juego a medida que fue avanzando el campeonato.“Vengo a disfrutar de una hermosa tarde de fútbol. Venimos en familia y esperamos ganar. Soy ex jugador, ver la cancha, la gente, se recuerda mucho”, dijo aSantiago Fox.Otro hincha apareció con una boina roja y negra y aseguró que es una cábala. “Vengo a traer una boina para el periodista, es la cábala, vengo a cumplir la promesa. Hoy ganamos 3 a 1. El primer gol será de ellos y después nos recuperamos”, resaltó.Otro fanático señaló que “estamos muy ilusionados, hoy hay que descontar. Nos quedan varias fechas. Tuvimos algunos partidos con poca suerte y no se dio. Hoy creo que ganamos 2 a 0”.“Hoy ganamos 2 a 1”, dijo un hincha y remarcó que “esta confianza la da el equipo, nos da a pensar que algo bueno pasará. El paranaense también apoya cuando el equipo funciona”.Una mujer, en tanto, dijo que “llevamos esta pasión en la sangre. Es algo que se lleva adentro, emociona ver la cancha con tanta gente. Siempre me pregunto qué haría mi papá acá, Isaac Claría, que fue uno de los primeros. Siento que lo ve mejor que yo desde allá arriba. En mi familia heredamos la pasión y seguimos la tradición de venir a la cancha”.Otro hincha, remarcó que “vine con mi hijo, que es hincha de Patrón desde chiquito. Lo venimos siguiendo desde el Federal A. Vemos al equipo muy bien, juegan bien. Me gusta mucho Altamirano, siempre nos ha salvado las papas”.Un niño dijo que “vine con toda mi familia a la cancha. Esperamos ganar”.“Vine a la cancha con mi hija y mi nieto. Queremos ganar, todos los partidos son especiales, hay que ganar todos los partidos, son todas finales. De local nos tenemos que hacer fuertes”, dijo.