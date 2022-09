Adán Bahl: “Apostando a la Industria, construimos la Ciudad Capital”

“La transformación de Paraná, ciudad productiva”

Cada 2 de septiembre, Argentina celebra el día de la industria, una fecha muy importante para la historia nacional, en la cual se conmemora la primera exportación de manufacturas del país en 1587, con destino a Brasil.Desde aquel entonces y hasta la actualidad, el sector industrial ha sido uno de los motores más potentes de nuestra economía, aportando al desarrollo tecnológico, la generación de valor y la creación de empleo local.Sin embargo, la evolución del sector no fue constante. En los últimos años, la actividad industrial sufrió una gran caída. Se estima que entre 2015 y 2019 cerraron 4.126 empresas manufactureras, cifra que a su vez, implicó la destrucción de miles de puestos de trabajo."Luego nos tocó atravesar la crisis sanitaria que, como todos sabemos, imposibilitó el normal funcionamiento de las actividades económicas, acumulando en los meses más crudos de la pandemia (de marzo a junio del 2020) una baja del 13,2 por ciento de la actividad económica en general.No obstante, a partir del último tiempo la reactivación económica impactó también en la recuperación del sector industrial. La capacidad instalada de la industria ha mostrado los últimos meses los niveles más altos de los últimos cinco años. Con un 69,1 por ciento de la maquinaria en marcha, el sector industrial se encuentra motorizado y dinamizando el crecimiento económico", analizó el intendente de Paraná, Adán Bahl."El Parque industrial de Paraná hoy forma parte de esa realidad. Los últimos indicadores del INDEC muestran una mejora sustancial en la creación de nuevos puestos de trabajo en la industria local. Según cifras oficiales, entre 2018 y 2022 se generaron casi 700 nuevos empleos registrados en el sector industrial de la ciudad.Esto no es casual. Tiene que ver con un proyecto colectivo de ciudad que apunta a transformar la matriz productiva local y con el trabajo mancomunado entre el sector público y privado para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la industria en Paraná", indicó el mandatario municipal de la capital entrerriana.Y fundamentó: "Con más de 55 empresas instaladas y 5.500 puestos de trabajo generados, el Parque Industrial de Paraná se propone seguir creciendo, no solo en cantidad de establecimientos, sino en producción y niveles de exportación"."¿Cómo apoyamos desde el Estado?", se preguntó Bahl. "Con mejor infraestructura productiva, el acceso a créditos, y la capacitación y asistencia técnica -evaluó. Estamos en proceso de adquisición de 20 nuevas hectáreas para el Parque. De incorporarse, permitirían la instalación de al menos 40 nuevas Pymes y la generación de por lo menos 1.000 puestos de trabajo. Estamos cerrando el perímetro del predio y colocamos un sistema de vigilancia centralizado para ahorrar costos de seguridad. Vamos a pavimentar calle Hernandarias para conectar el Parque directamente a la Avenida Circunvalación. Sumamos nuevos servicios y un mejor sistema de iluminación. Nuestra tarea y compromiso es hacer cada vez más competitivo nuestro Parque Industrial"."También apoyamos a otra industria emergente: la del Conocimiento. Tenemos la decisión de encaminarnos hacia una ciudad inteligente, reconocida por desarrollar tecnología e innovación", indicó el intendente al ratificar: "Desde el gobierno local confiamos plenamente en la capacidad productiva de Paraná para crecer y generar más y mejor empleo"."Trabajando junto al sector productivo y académico y apostando a la innovación, construimos la Ciudad Capital", cerró Bahl.