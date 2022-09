Despedidos de Supermercado Vea: solicitarán una nueva intervención de Trabajo

Despedidos de Supermercado Vea volvieron a protestar en la noche de este sábado, hasta las 21, frente a la sucursal de Paraná y cortaron el tránsito vehicular sobre uno de los carriles de avenida Almafuerte, registró. Hubo quema de cubiertas, canticos y bombos, y repartieron folletería informativa.“Entre el miércoles y jueves pasado, todos los trabajadores despedidos cobraron el 100% de la indemnización, entre tres y cuatro millones de pesos, porque la empresa les ofreció lo que se llama gratificación o indemnización ampliada; que no es lo que pedía el Sindicato, que era el 75%”, comunicó ael secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto.Según especificó, “unos 17 trabajadores despedidos aceptaron ese ofrecimiento y - con respaldo de asesoría letrada- firmaron un acta ante escribano por el pago extra de 500.000 pesos”.“Se pelea por una indemnización ampliada, un mínimo del 75% en cuotas, pero ya cobraron la indemnización por ley al 100%”, explicó el gremialista.En ese sentido, anticipó que el lunes habrá una nueva asamblea para decidir cómo sigue la protesta.Ruberto adelantó aque desde el Sindicato “pedirán la intervención de la secretaría provincial de Trabajo para plantear cómo harán los 29 empleados que quedaron, al tener 28 trabajadores menos, ser el mismo local, con los mismos clientes y en los mismos metros cuadrados”. Según indicó, los trabajadores están “sobre exigidos y no se cumple con el punto que indica que los de media jornada no pueden hacer horas extras”.Asimismo, requerirán “una auditoría y una inspección para que la empresa expliqué cómo gestionará un supermercado de los mismos metros cuadrados con 29 trabajadores con los mismos productos y la misma cantidad de clientes”.