La APB renovará autoridades: las propuestas de la lista

La Lista:

La lista "Siempre por el Básquet", participará en el mes de septiembre de las elecciones para la renovación de autoridades de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).Este espacio está conformado por un amplio grupo de dirigentes provenientes de distintas instituciones y con mucha trayectoria y experiencia en el desarrollo de este Deporte. “Venimos reuniéndonos desde hace un tiempo y hemos logrado generar un ámbito de debate de planes, propuestas y posibles soluciones para mejorar, crecer y lograr ubicar a la Asociación en el lugar que merece estar”, expresaron a través de un comunicado.“Creemos en que nuestro deporte tiene un potencial enorme, pero para hacerlo realidad debemos fomentar el intercambio, el diálogo, la apertura a la participación y opiniones de todas las entidades para que, en base al consenso, se tomen las mejores decisiones. En este sentido hemos definido los ejes medulares de lo que será nuestra gestión”, mencionaron.Ellos son:1- ordenar administrativa y financieramente a la APB haciendo previsible todo el accionar institucional de manera de facilitar la planificación y trabajo de los clubes y sus delegados;2- Mejorar la calidad de nuestros Torneos para que sean atractivos, competitivos y bien organizados, con formatos de disputa claramente establecidos.3- Fomentar el crecimiento del deporte en cantidad y calidad. Para ello, hemos pensado un sistema de promoción que aumente la cantidad de jugadores, de clubes que lo practiquen y de localidades vecinas que se sumen a nuestros Torneos.4- Aumentar la cantidad y mejorar la calidad del arbitraje local, por lo que contamos en nuestra lista con la participación distinguida del ex árbitro internacional Darío Rodríguez, quien se ocupará principalmente de gestionar instancias en pos de ese objetivo.5- Llevar adelante un fuerte proceso de formación y capacitación de entrenadores, además de promover ámbitos de encuentro de este estamento. Por ello, nos comprometemos a reunirnos periódicamente para escuchar sus sugerencias y propuestas para cumplir con los objetivos que nos trazamos. También en esta materia contaremos con la participación en la Comisión Directiva de un experimentado ex entrenador, como Alejandro Dilenque6- Mantener una agenda permanente de reuniones con los clubes individual o grupalmente, tanto con sus Subcomisiones de básquet como con las Comisiones Directivas, para encontrar soluciones articuladas a las distintas problemáticas y obstáculos, como, por ejemplo, la falta de espacio físico para la práctica de nuestra disciplina.7- Tener una política protagónica y con poder de decisión, tanto en la Federación de Entre Ríos como en la Confederación, habida cuenta del peso real e indiscutible que tiene nuestra Asociación por Historia, logros y desarrollo.En síntesis, estamos entusiasmados y movilizados por las ideas que nos animan, por la riqueza de experiencias y motivación del grupo conformado y por las coincidencias y apoyos que encontramos en los clubes que hasta el momento nos hemos reunido.PRESIDENTE: Ricardo Jeandet (Ex Delegado APB; cinco años Presidente Subcomisión Club Atlético Estudiantes)VICEPRESIDENTE: Alejandro Dilenque (Ex Delegado APB; ex jugador; ex entrenador; actualmente jugador de maxi básquet)SECRETARIO GENERAL: Leandro “Cacho” Blanc (Ex Presidente Subcomisión Básquet Club Diamantino y durante tres períodos Presidente APB. También delegado ante la FBER)SECRETARIO DE ACTAS: Sergio Callejas (Ex Dirigente Subcomisión Atlético Echague Club y ex Delegado APB)TESODRERO: Luis Díaz (Ex delegado APB; Ex secretario de APB y doce años Director de Deportes de la Provincia)VOCAL TITULAR 1º: Julio Galuccio (nueve años Presidente Subcomisión de básquet Club Ciclista Paraná; ex Representante de la APB ante la CABB en oportunidad de dirimirse el conflicto con la FBER)VOCAL TITULAR 2º: Eduardo Pividori (Ex delegado APB Club Atlético Paracao (CAP); Ex integrante Subcomisión de Básquet Club Atlético Paracao, Ex Vocal Comisión Directiva Central Club Atlético Paracao)VOCAL TITULAR 3º: Darío Rodríguez (Ex Árbitro asociativo, federativo, nacional e Internacional)VOCAL SUPLENTE 1º: Marcos Carranza (nueve años integrante de la Subcomisión de Básquet del Recreativo Bochas Club)VOCAL SUPLENTE 2º: José Luis Atencio (ex Delegado APB; ex integrante Subcomisión de Básquet del Recreativo Bochas Club)COMISION REVISORA DE CUENTAS:REVISOR TITULAR 1º: Cr. Rubén ZapataREVISOR TITULAR 2º: Cr. Marcelo JozamiREVISOR SUPLENTE 1º: Cr. Julio DeuREVISOR SUPLENTE 2º: Sr. Daniel EckertHONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINARIO:JUEZ TITULAR 1º: Dr. Alejandro GrandoliJUEZ TITULAR 2° Dr. César BechettiJUEZ SUPLENTE: Dr. Alexis BeadeTRIBUNAL DE PENASJUEZ TITULAR 1°: Julio GamarciJUEZ TITULAR 2°: Iván PesutoJUEZ TITULAR 3°: Luis SonnailiónJUEZ SUPLENTE 1°: Luis GarayJUEZ SUPLENTE 2°: Javier MartínezJUEZ SUPLENTE 3°: Carlos Montes