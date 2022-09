Patronato- Unión: la venta de entradas será hasta este domingo

Este sábado hasta las 16 horas se realizará la venta presencial de entradas para Patronato - Unión y continuará mañana domingo desde las 10.Recordemos que a raíz del ataque a la Vicepresidente de la Nación y el feriado dispuesto por el Gobierno Nacional, la fecha se pasó para este domingo. Se jugará en el estadio Grella., rememoró aque “la venta comenzó el jueves para socios. Este sábado se están vendiendo para socios y no socios, hasta las 16. Y este domingo será desde las 10, hasta el inicio del partido (15:30)”. No obstante piden que quienes quieran concurrir a disfrutar del partido “vengan con tiempo a adquirir sus entradas”.Esta venta presencial “se suma a la venta online que está habilitada desde hace más de una semana”.Consultada respecto de las entradas que se adquirieron el jueves (antes del cambio de fecha del partido), aseguró que “no hay que hacer revalidarlas. Es la misma entrada. Les va a servir para el partido que se cambió para este domingo”.En cuanto al os precios contó que las entradas tienen un valor de 1200 pesos para socios y 1800 pesos para no socios, en Tribuna San Nicolás. En tanto, cuestan 900 pesos para damas y jubilados para el socio en esa tribuna.En este partido no hay tribuna neutral.“Están habilitadas todas las tribunas del estadio. La de Ayacucho tiene un precio de 4000 pesos y está habilitada como general”.Gaitán destacó el acompañamiento de la gente y dijo que “Patronato necesita de eso”.