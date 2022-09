Ajedrez: el “gran maestro” Diego Flores jugó y enseñó a niños y adolescentes

Se concretó este sábado por la mañana una exhibición de partidas simultáneas, en una actividad libre y gratuita., en diálogo conmarcó que “el ajedrez es una actividad muy linda, complementaria a cualquier deporte; ayuda a estimular la cabeza, y sobre todo, hoy en día, en la era de las pantallas es un buen vínculo para pensar un poco”.“Hay de todo tipo de ritmos, hay partidas muy rápidas a un minuto, a cinco minutos, pero las partidas clásicas, de los torneos más importantes, suelen durar cuatro, seis horas”, puso relevancia.Y sobre la importancia de que el ajedrez se haya incorporado en las escuelas como taller, como es el caso de las instituciones educativas de Paraná, Flores destacó que son muchas las ciudades del interior del país donde esto sucede. Es un gran avance que así sea”.Indicó aque juega “desde muy chico al ajedrez, es toda una vida dedicado a esto”.La gente que acompañó esta actividad destacó la importancia del ajedrez y pusieron relevancia en la cantidad de niños “muy chiquitos” que ya se vuelcan a practicar este deporte.Jano, de ocho años, expresó que le gusta “mucho” este deporte.Leandro, de 15 años, expresó que comenzó “a jugar solo, viendo videos de YouTube, luego jugué los Evita, gané las cinco partidas que jugué y tras esto, comencé a ir a clases a la Biblioteca Popular”.Luis, de 11 años, juega desde los 6. “Lo hago en Club Talleres, la actividad es gratis”.Uma, de 12 años, participa de esta disciplina “desde el año pasado, desde junio. Juego en la Alianza Francesa. He jugado torneos antes, nunca lo hice contra un Maestro de Ajedrez pero no me está yendo tan mal”.En tanto que por la tarde proseguirá la actividad con una clase abierta en la Alianza Francesa -Andrés Pazos 156-. Ambas actividades son abiertas y gratuitas, destinada a los chicos y jóvenes ajedrecistas del Litoral.Por otro lado, el día domingo se llevará a cabo una jornada de clases magistrales a cargo del Gran Maestro, destinada a jóvenes que posean ranking internacional de ajedrez y se encuentren compitiendo. Las actividades están destinadas exclusivamente a chicos y jóvenes menores de 21 años. Y las mismas son organizadas por el Taller de Ajedrez de la Alianza Francesa.