Masiva marcha en Paraná frente a la Casa de Gobierno: los testimonios

Video: Masiva marcha en Paraná frente a la Casa de Gobierno en apoyo a la vicepresidenta: testimonios

Organizaciones sociales, agrupaciones políticas, gremios y ciudadanos con banderas, se manifestaron hoy desde las 13 en la plaza Alberdi, ubicada en Salta y Urquiza, de la ciudad de Paraná.Con pancartas en apoyo a la Vicepresidenta y a la democracia y la paz social, las agrupaciones concentraron para luego marchar hasta la plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno entrerriana, donde permanecieron desde las 16, tras la convocatoria abierta que lanzó el gobernador, Gustavo Bordet.dieron su opinión sobre el motivo de su presencia en la manifestación y consideraron que se “debe defender la democracia”.“Lo que sucedió anoche fue un hecho terrible, quiero defender la democracia y apoyar a Cristina, que quiero que sea la presidenta en el 2023”, expresó a Elonce una mujer. “Espero que esto sea un antes y un después, todo depende de cómo se comporte nuestro representante Alberto Fernández. Tenemos una oposición muy voraz y realmente es inconcebible y producto del odio que manifiestan todo el tiempo”.Dos amigas, coincidieron y señalaron que “es un hecho que nos tiene que convocar a todos. No es el solamente el atentando a Cristina, sino a la democracia, sino entendemos eso, no podemos construir nada”. “Tanta violencia es inamisible, teníamos que venir a poner el cuerpo”.Con el lema "Con la bandera a defender la democracia", que impulsó el Frente de Todos (FdT), distintas organizaciones se congregaron al mediodía para marchar hacia la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, donde se desarrolla el epicentro de una jornada de movilización.“Cristina es la líder más importante del movimiento Popular Argentino y de Latinoamérica. Está sufriendo una injusticia y tenemos que apoyarla para que ella pueda expresarse”, manifestó una mujer que estaba en Plaza Mansilla. Sobre lo sucedido anoche, comentó que “me siento muy amargada, con mucha incertidumbre y pienso que no es justo porque tenemos otra idea, la oposición haga que gran parte del país este triste”.Un joven, expresó que asistir a la plaza es “una responsabilidad cívica de todos, que involucra a todo el país. La democracia es una pieza fundamental de la Argentina y no pueden ocurrir hechos como este. Está bien que sea repudiado por todos por igual”.Otra mujer se mostró muy conmovida por lo que está pasando y se acercó a la plaza a mostrar “su apoyo a Cristina. Estamos muy preocupados por la inseguridad”.Un joven que sostenía en sus manos una bandera de Argentina, expresó a Elonce que “estoy acá para defender la democracia. Hay que entender que no tiene que ver con una cuestión política, sino con defender la institución, las envestiduras presidenciales y de la vicepresidenta, más allá del afecto que le tenga”.“Tenemos que terminar con el odio y los agravios. Estamos viviendo en democracia y todos podemos tener distintos puntos de vista”.Una señora de Federación, que estaba en Paraná, comentó que “encontré un lugar para venir a expresar mi apoyo a Cristina, a defender la democracia porque estamos en un momento muy riesgoso donde puede pasar cualquier cosa. El pueblo en la calle, es la única manera que tenemos para expresarnos”.“Nos unió el peronismo, eso nos hace bien y fortalece la democracia. Lo de ayer, nos unió a los argentinos y eso es positivo. Ver las banderas de Argentina, del Peronismo y de Cristina, nos emociona muchísimo”, indicó otro hombre.