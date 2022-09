Dispusieron guardias mínimas y reprogramarán turnos en el hospital San Martín

La guardia del hospital San Martín de Paraná permanece abierta, con atención mínima, pero el área de Administración está cerrada debido al feriado nacional dispuesto por el Presidente Alberto Fernández tras el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.También hubo muchos trabajadores que no se anoticiaron de la resolución nacional y concurrieron igual a trabajar; entonces, los profesionales están atendiendo en algunas áreas específicas donde el personal administrativo decidió quedarse, tal era el caso de la especialidad en Urología.No así en Cirugía. De hecho, vecinos de la localidad de La Paz, que viajaron anoche para presentarse a la consulta en el nosocomio, esta mañana se encontraron con la sorpresiva disposición y aguardaban a que sus turnos puedan ser reprogramados.“No estaba ni enterada de esto y había viajado igual; estoy esperando, pero no hay nadie que te informe algo”, comentó otra paciente procedente de Rosario del Tala. “Recién llegamos y nos encontramos con esto, que no hay nadie”, coincidió otra mujer de Santa Elena.“No hay nadie, nadie te dice nada y no hay una nota. No vimos que el Presidente decretó feriado nacional, pero el tema es el gasto económico porque uno no tiene dinero como para ir y venir a cada rato”, fundamentó la paciente procedente del norte entrerriano.