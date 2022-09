Cambiarán caños en el centro de Paraná: tienen hasta 120 años de antigüedad

Paraná Bahl y Bahillo acordaron mejoras en el Parque Hortícola de la ciudad

El anuncio se hizo este miércoles, luego de una reunión de trabajo entre el intendente Adán Bahl y el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto. El 13 de octubre se abrirá la licitación.“Pensamos que a pesar de las molestias que ocasionan las obras, hay un consenso general que es un sinsentido ambiental y económico producir agua y que esta luego se pierda por roturas en la red, así que por eso nos parece muy importante este programa con ENHOSA y otros que tenemos en ejecución con el organismo”, destacó Bahl."Son cañerías de hasta 120 años de antigüedad que permanentemente se rompen y generan una prestación deficiente del servicio de agua”, explicó Bahl y destacó que la obra se hará "con una metodología de vanguardia, como son las tuneleras, por lo que no habrá roturas importantes en las calles del casco céntrico”."Agradecemos al Gobierno nacional, a Enrique Cresto y el ENOHSA y también al gobernador Gustavo Bordet por su disposición personal", expresó y agregó estar seguro que “esta cooperación es producto no sólo de la voluntad política, sino también de que el gobierno municipal ha sido muy eficaz y transparente en todos los programas a su cargo lo que es el fundamento para la continuidad de los trabajos”, enfatizó.El Intendente recordó también que el reemplazo de caños antigüos es una de las tantas obras gestionadas o en marcha. Actualmente, resaltó, está en ejecución Redes Inteligentes 1, que consiste en la colocación de caudalímetros y válvulas para administrar la red en determinados lugares de la ciudad; la construcción del Centro Distribuidor Sur, que resolverá definitivamente el problema de agua en ese sector de Paraná; y una nueva planta con un acueducto para brindar agua dulce a ciudades del área metropolitana como Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde.Cresto, por su parte, felicitó "al intendente Bahl y a todo su equipo por la gestión que llevan adelante, transformando a Paraná no solamente en agua y saneamiento, sino en muchísimos frentes. La capital entrerriana hoy es protagonista con unos 60 frentes de obras, entre nacionales, provinciales y municipales, que están abiertos”.Luego, Cresto sostuvo que por primera vez se concretan inversiones y trabajos para brindar una buena distribución de agua, con recambio de redes, nuevas cisternas y centros de distribución. "Esto va a permitir que Paraná tenga un modelo de gestión en agua y saneamiento que la convertirá en una ciudad sustentable, como lo son las ciudades del futuro”, concluyó.