Dieron a conocer las obras ganadoras de los Premios Municipales de Arte 2022

Se presentaron más de 190 obras a la convocatoria que otorga distinciones a las producciones artísticas locales. El viernes 14 de octubre será la premiación e inauguración de los Salones en la Sala Mayo.

El jurado que evaluó las propuestas estuvo compuesto por JAFF y Maca Revolt para Arte Urbano; Mariana de Matteis y Nicolás Bassi para Artes Visuales (Escultura); Fernanda Aquere y Verónica Gómez para Artes Visuales (Pintura); Gastón Díaz y Mina Bevacqua para Artes Escénicas; Gimena Lizzi y Eugenia Roces para Danza; Laura Balzer y Flor Giammarche para Música; Ezequiel Zaidenwerg y Virginia Abrigo para Poema Ilustrado. Las obras premiadas son: Artes Visuales apartado Escultura 1er Premio:

“Prótesis V - un hábitat incompatible”

Guido Bertos



2do Premio:

“El día de la ballena” (Serie MB 10)

Silvina Fontelles



3er Premio:

“Un te quiero, un te adoro, y un nunca te olvidaré”

Belén Cespedes Mención especial del jurado: “100 veces te extraño”

Natalia Garay Artes Visuales apartado Pintura 1er Premio:

“Persiana/10PM”

Karen Spahn



2do Premio:

”Suspensión de flor y polvo”

Valentina Bolcatto



3er Premio:

“El cumpleaños no feliz”

Priscila Bruschi Menciones especiales del jurado sin orden de mérito: “Mantendré todos los secretos bajo el agua y susurraré mis memorias en la piedra para resguardarlas”

Paola Nerina Chiapella



“Retrato de escritor con mapa, cuerda y lata de pintura”

Fernando Martínez



“Así imagino la correntada de un río rosa”

María Jimena Balcaza Poema Ilustrado 1er Premio:

“La Ola”

Elina Aguilar y Rocío Fernández Doval



2do Premio:

“Insert Coin”

Camila Ruffiner y Boris Bellman



3er Premio:

“Sélavy”

Maximiliano Sanguinetti y Federico Main Artes Escénicas 1er Premio:

“El Rastro. Tras las huellas de Isidro Velázquez”

Actúa Toño López, dirige Gabriela Trevisani.



2do Premio:

“Las Noras”

Actúan Marcela Acosta, Gisela Reyna, Antonella Fernández Pabón y Paula Righelato, dirige Nadia Grandón.



3er Premio:

“Manada”

Actúan Ángela Martínez, Sabina Piccini, Juan Cruz Rivasseau. Dirigen Victoria Roldán y Daniela Osella. Menciones especiales del jurado sin orden de mérito: Dirección: “Conejas” de Valeria Follini

“Interlunio” de Marisa Grasi Dramaturgia: ”Aureliana” de Juan Kohner y Alejandra Florenza Actuación: Pola Ortiz y Raquel Freijo por “Delicias” de Paula Righelato Danza 1er Premio:

“Sal, una fórmula mágica para el dolor”

Victoria Roldán y Floriana Lazzaneo



2do Premio:

“Iluminé”

Compañia folklórica “El grito sagrado” de Denise Lescano (dirección), Cristian Lescano (coreografía) y Leites Enzo Nicolás (representante)



3er Premio:

“Las danzas en mi cuerpo”

Claudia Retamar y Evelyn Spalm Menciones especiales del jurado: Primera Mención:

“Detallitos Flamencos”

Cuerpo de Baile de la Sociedad Española (CDB) formada por Candelaria Marcos, Mariana Miraglio, Florencia Ciarocca y Juliana Serra.



Segunda mención:

La noche de la danza - “Por un arte sin barreras”

De Priscila Peralta Arte Urbano apartado Música Emergente 1er Premio:

“For you"

Nicolás Rufiné



2do Premio:

“Copla para luna”

Gabriela Zonis



3er Premio:

“Guardianes del ritmo”

Agustín Benítez Menciones especiales del jurado: Primera Mención:

“Hesoyam”

Valentino Duarte



Segunda mención:

“Majin buu”

Samanta Coronel Música apartado Canción Inédita 1er Premio:

“De ella y del rio”

Agustina Schreider



2do Premio:

“Pasan”

Gabriel Martínez



3er Premio:

“Ya no sé”

Gustavo González Menciones especiales del jurado: Primera Mención:

“Como para seguir”

Pedro Guastavino



Segunda mención:

“Pañuelo”

Facundo Ludi