Pedido de justicia por crimen en el Volcadero: “Buscamos que no quede impune”

Policiales Dos hermanos están sospechados por el crimen de un hombre en el Volcadero

Recordemos queLa víctima presentaba traumatismos en la cabeza, con heridas cortantes en el rostro.para lograr que se sumen elementos a la causa.que busca saber “quién fue que mató a mi esposo; él no se metía con nadie en el Volcadero, era muy querido. Todos le decían ‘El Viejo’. Les pido que si alguien vio algo, que cuente, que diga cómo fue”.A su vez, entendió que“TengoTenemos unos hijos excelentes, nunca molestamos a nadie. Mi marido tenía jubilación, pero no alcanzaba; muchas veces iba al volcadero para ganarse un peso”.En tanto, manifestó que “dicen que encontraron una mochila, un cuchillo y la linterna de él. Estoy esperando que me llamen para reconocer los elementos de él”., expresó Teresa. “Es toda una vida. Me casé con él y acá nos quedamos, nacieron mis hijos. Él era de allá (del Volcadero), siempre iba a buscar metales, o iba a caminar al Volca, él no se olvidaba de su querencia”, acotó.La mujer hizo un pedido al fiscal Ramírez Montrull para que se avance con la causa. “, yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Yo quiero justicia”, finalizó.