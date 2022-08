Dimas Garateguy entre el trabajo, el boxeo y la familia: “doy lo mejor de mi”

Dimas Garateguy es un boxeador paranaense, que combina sus días entre el trabajo, el deporte y la familia. El joven de 31 años, debutó como profesional el 28 de enero con triunfo por puntos y ahora se prepara para pelear en la ciudad el próximo 9 de septiembre.En diálogo con, contó que “a los 15 asistí al primer gimnasio de boxeo, fui solo porque nadie me insistió a que haga este deporte. Me gustaba la disciplina y tome el valor de entrenar al Club Universitario. En ese momento, estaba a cargo Miguel Ángel Duro, con él empecé y conocí el boxeo”.Según recordó, su primer entrenador lo alentó con “sabias palabras”, dijo. “Yo era un gurí y me enamoré del deporte. Mi mamá me dejaba practicar, pero no pelear y como era menor, no podía sin su permiso. Además, estaba la escuela y fue muy complicado poder combinar las dos cosas. Si bien repetí algún año, terminé la secundaria”.Dimas actualmente tiene dos hijos y por la mañana se dedica a realizar trabajos de la construcción. “El boxeo también lo tomo como un trabajo y me esfuerzo todos los días por dar lo mejor de mí”.El deportista será parte de la velada boxística que se realizará el próximo 9 de septiembre en el CAE. “Estamos enfocados en eso y entrenando para que nos vaya bien”, dijo.Juan Espíndola es su entrenador de hace cuatro años. “Cuando fui padre tuve que dejar el boxeo porque tenía otras obligaciones, pero me prometí que ni bien mis hijos crezcan, yo iba a volver. Juan vio condiciones y apostó en mí”.Por su parte, el entrenador contó que “Dimas tiene condiciones y es muy responsables a la hora de entrenar. Todo el mérito es de él”.Al finalizar, comentó el deportista que “mi vida es difícil como la de todos. No me quejo, solo pienso en todo lo que nos merecemos”.