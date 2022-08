Con el río bajo proliferan las poblaciones de jejenes: como alejarlos

Foto 1/2 Foto 2/2

Los meses de julio, agosto y septiembre son temporada de jejenes, y la proliferación de las poblaciones de estos molestos insectos se ven favorecidos por la bajante del río.



En declaraciones a Elonce, la médica epidemióloga Silvina Saavedra, quien está a cargo de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática de la comuna, explicó que el jején “se reproduce en agua corriente, en el agua que circula, ya sea un arroyo, una cuneta o el río. Se alimentan de algas, de sustancias que están en el agua y eso es lo que favorece su reproducción. Al estar el río bajo, hay mucha provisión de alimentos y eso hace que sean más grandes las poblaciones”.



Para cuidarnos de la picadura, ya que dejan una roncha, “no funciona cualquier repelente. Para los jejenes tenemos que usar repelente en crema o cualquier crema que sea bien pastosa funciona. El jején no pica, muerde porque tiene maxilares y con la crema no puede prenderse y resbala”. Para controlar la picazón que provoca, “no hay que rascarse tanto” y se puede colocar alguna crema con antihistamínico.



Los jejenes viven hasta 50 días y el problema que se presenta “es que no es sensible a los insecticidas comunes, por eso lo que se utiliza para fumigar mosquitos no mata jejenes y es difícil controlarlos”.



Saavedra indicó que la temporada de estos insectos se termina cuando empieza el calor fuerte, “pero dependen mucho de la temperatura y la humedad y a veces de sus mismos hábitos. No sólo se alimenta de humanos sino también de animales, así que vamos a tener poblaciones altas de jejenes”. Alacranes

Por otra parte, la profesional pidió “empezar a estar atentos con el tema de alacranes. Cuando empiezan estos cambios de temperaturas, se empiezan a movilizar para buscar alimentos y en septiembre empieza la etapa de reproducción”.



Como recomendación para evitar que ingresen a los hogares, sugirió tapar los desagües y colocar en las ventanas tela mosquitera. Elonce.com