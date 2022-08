Denuncian continuos hechos vandálicos en escuela de educación integral

Desde hace un tiempo, la escuela de Educación Integral Nº 21 “Celia Ortiz de Montoya”, ubicada en barrio Anacleto Medina de la ciudad de Paraná viene siendo blanco de continuos actos de vandalismo.Durante las noches, personas que serían del barrio ingresan al predio del establecimiento y ocasionan todo tipo de daños, principalmente en la huerta que los alumnos realizan con mucho esfuerzo.En diálogo a, Natacha Uber, directora de la escuela, contó que “se da el ingreso de personas siempre para destruir, lo cual genera indignación y en especial en nuestros estudiantes que trabajan día a día para poder aprender y poder decir este es mi espacio, mi escuela”.“Llegar y encontrar las cosas rotas y tiradas hace que sea más difícil a la hora de volver a trabajar. No hacen nada más que romper”, lamentó.En el lugar, los chicos tienen una huerta que fue destrozada. Además, habían recibido una donación de dos árboles autóctonos, los cuales habían sido plantados “con mucha alegría y hoy nos encontramos con esto”.Por su parte, Luján Cappa, Psicopedagoga, indicó que la propuesta educativa de formación laboral “es muy comprometida, los chicos ponen un gran esfuerzo en el proceso de la huerta y las plantaciones y que vean todo destrozado los desanima y también que no tenga una respuesta. Queremos visibilizar lo que pasa para que desde la comunidad podamos ayudar para que esto no suceda”.“Estamos al lado de la Comisaría Novena, pero más allá de eso, queremos que los chicos no pierdan la esperanza y la motivación porque todo se hace con esfuerzo, con donación y el apoyo de la comunidad”, expresó la psicólogaCintia Barbosa.Finalmente, la directora de la escuela dijo que los autores de estos hechos vandálicos “son gente del barrio que ingresa y va destrozando lo poco que vamos dejando”. Incluso han ido robando los bloques de los tapiales, por lo que queda más accesible de ingresar.La escuela está ubicada en calles Facundo y Los Chanas, en barrio Anacleto Medina de la capital entrerriana.