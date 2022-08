Vecinas de Bajada Grande cuestionaron que sacerdote pretenda cercar la iglesia

Vecinas de Bajada Grande manifestaron asu “bronca e impotencia” por el inminente cercado perimetral que se construye en torno a la Iglesia “Inmaculado Corazón de María”. Apuntaron contra el nuevo sacerdote de la parroquia, tras el retiro del padre Orlando Mattiassi. “Un día vimos que el párroco puso hierros para hacer un cerco y colocar rejas. Nosotros le dijimos que no podía hacer eso porque el patio de la iglesia es compartido con los vecinos, desde hace más de 60 años, pero él nos ignora, ni siquiera nos dio una explicación del porqué puso esos palos”, contó Zulma, una de las vecinas del barrio. Y continuó: “Llamamos a la Municipalidad para que nos informen quién le dio permiso para plantar esos postes porque el cura rompió el patio para plantar palos y que los chicos no jueguen ahí”.De acuerdo a lo que manifiestan las mujeres, el nuevo sacerdote “no quiere que los chicos jueguen” en las inmediaciones de la parroquia “y los obliga a jugar en la calle”. “Además, una ambulancia tampoco podría entrar porque no podrá dar la vuelta”, agregó.“Con el padre Mattiassi nunca tuvimos un problema y ahora llegó este sacerdote, que no sabemos ni como se llama, solo sabemos que le dicen Tito”, se quejó la vecina.Otra de las vecinas, cuestionó que el nuevo sacerdote “jamás se presentó con los vecinos como el Padre Tito y, apenas llegó, empezó a pelear y a los chicos los mira con mala cara, ellos no pueden jugar cerca porque el cura los echa”.“Los terrenos eran de mis bisabuelos, de apellido Peralta, quienes donaron un pedazo para construir la iglesia, porque eran patios familiares compartidos que se usaban para hacer fiestas”, agregó otra de las mujeres.Las vecinas, si bien reconocieron que no concurren a misa, dieron cuenta de su “bronca e impotencia” por el eventual cierre del perímetro de la parroquia. “El cura no sale a hablar con nosotras, se esconde y es como una iglesia abandonada porque misas casi no hay”, argumentaron las mujeres.Al exigirle al nuevo sacerdote de la Iglesia “Inmaculado Corazón de María” “que saque esos palos, por los chicos”, coincidieron con respecto a que extrañan al padre Mattiassi.