Mauricio Dayub regresa a Paraná con función teatral a beneficio de dos clubes

El fin solidario de la propuesta teatral

Sus orígenes y elegir "devolver"

Sobre la obra

y según confirmó el entrerriano oriundo de Paraná,. El espectáculo está previsto para el 30 de octubre en el Teatro 3 de Febrero.“Será la segunda vuelta a Paraná con “El equilibrista” y de una manera bastante especial porque la función será a beneficio de Club Recreativo, donde jugué al básquet en mi adolescencia, y de Club Paracao, gracias a una iniciativa de ambas entidades deportivas para que los chicos puedan participar de competencias de alto rendimientos, como lo son los torneos federales”, comunicó Dayub aLo recaudado en la función teatral, prevista para el 30 de octubre -a las 20hs- en el Teatro 3 de Febrero, será destinado a dos clubes de Paraná: Club Atlético Recreativo y Club Atlético Paracao.reafirmó el actor.Es que Dayub jugó al básquet en Recreativo y fue el actual presidente de la entidad deportiva, Marcelo Jozami, quien le comentó sobre el sueño que tiene el club de poder ser parte, el año próximo, del Torneo Pre-Federal.Recreativo se destaca entre los cinco mejores de la provincia en el básquet, en lo que refiere a categorías formativas (inferiores), y sus referentes buscan brindar la oportunidad a los jugadores de Primera División de poder ser parte de un torneo en el que participan 24 equipos entrerrianos. “Tienen el plantel, el cuerpo técnico y las ganas, pero les falta el presupuesto, y Mauricio no dudó en sumarse para que este sueño pueda ser posible, y que los jugadores que crecen en el club se queden y puedan crecer en esta misma institución en una Primera División que pueda lucirse entre distintos equipos de la provincia”, argumentaron a. “A su vez, parte de lo recaudado se destinará como aporte para acompañar las obras que se vienen realizando en el Club Atlético Paracao, principalmente en el área donde se construyeron dormis”, se indicó.En la oportunidad, Dayub repasó sus primeros pasos en Recreativo, donde practicó básquet. “Éramos cuatro petisos con un alto, que era Beto Jozami, y todos jugábamos para él, que era quien hacía los tantos para estar entre los mejores”, rememoró al destacar: “Tuve suerte porque jugué en un equipo que ganó torneos y estuvo siempre entre los mejores”.Al contar que también intentó jugar al fútbol en Peñarol, el paranaense de nacimiento ponderó que “el deporte siempre está bien practicarlo, por lo que se genera entre los compañeros, el espíritu de equipo y por la salud también porque hace bien”.En ese sentido, Dayub habló de sus vínculos con la entidad deportiva.y ese contacto que se inició a través de alguno de mis relatos, que fueron a parar al libro, donde hay todo un segmento de cosas que me ocurrieron en el club, eso me conectó mucho más con ellos, donde surgió la posibilidad de hacer la función a total beneficio”, repasó.Al destacar esa conexión del paranaense con sus orígenes, éste aclaró que“Lo maravilloso es tener la posibilidad, porque muchos quisieran ser solidarios, pero no encuentran el mecanismo; yo tengo la posibilidad de contar con la adhesión de los espectadores que tengan interés en ver el espectáculo que brindo y eso me facilita”, explicó. De hecho, refirió que“El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar si tuviera la posibilidad de volver a ser niño. Hice una especie de ejercicio, después de casi 40 años de vocación, de tener estas ganas tan intactas de resignificar mi vida, de aportar un granito de arena al teatro de Buenos Aires tan importante y que lo convierte en una de los tres o cuatro potencias teatrales más grandes del mundo, para decirles `este es el teatro que me trajo hasta acá, el que me ilusionó cuando empecé´”, expresó Dayub. Y agregó: “Es increíble que eso represente al teatro argentino, que haya sido elegido como el mejor espectáculo de la década y que por única vez haya sido el único actor en recibir el oro en las temporadas de Mar del Plata y Buenos Aires”.“El equilibrista es un espectáculo que divierte, emociona y nos hace valorar las cosas que la sociedad no valora en nosotros, por eso, es un espectáculo que nos hace bien, porque resignificó mi vida y resignificó la de los espectadores. Y la gente me agradece como actor, por la emoción profunda que produce el espectáculo”, cerró.