Controlan tránsito pesado: camionero multado reclamó por falta de señalización

Personal de Tránsito municipal realizó este miércoles a la mañana un operativo en calle Miguel David a tres cuadras de Avenida Zanni, en una zona de acceso al Parque Industrial de la capital entrerriana.Equipados con una balanza portátil, controlaban exceso de peso y dimensiones de los camiones. El conductor de uno de los vehículos multados consideró “un abuso” porque “no encuentro los registros de por dónde hay que circular. Veo que pasan vehículos largos, igual que el mío. Me exigen un remito de la carga, pero yo voy a un depósito a cargar cerámicos, no puedo tener nada porque voy vacío”, indicó aEl chofer, oriundo de Gualeguay, señaló que no conoce las arterias por las cuales puede circular “y no veo la cartelería como dicen ellos. Vengo por Ruta 11 desde Río Negro y no encuentro nada de lo que me dicen ellos”.Aseveró que en otras localidades hay indicaciones pertinentes para el tránsito pesado y “llegar al destino de la carga. Haré el descargo”.“La infracción es que no puedo circular por el largor del camión. Voy a seguir circulando, no hago daño a nadie”, afirmó Godofredo Montenegro.Los encargados del operativo indicaron que un camión cuyo peso excede los 20.000 kilos no puede circular por el lugar.