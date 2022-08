Por un caño de agua corroído no hubo clases durante cuatro días en una escuela

Los alumnos de la escuela técnica Nº3 “Teniente Luis C. Candelaria” de Paraná, más conocida como “la escuela de la Base”, dieron a conocer que estuvieron varios días sin clases debido a inconvenientes en el servicio de agua potable.“Actualmente, tenemos agua. La rotura del caño se solucionó, momentáneamente, gracias al personal de la Brigada que nos acercó un tanque y permitió a los ordenanzas poder limpiar los baños”, comunicó ala rectora Malvina Pictotti.De acuerdo a lo que explicó Pictotti, “los caños datan de hace 90 a 95 años, según lo que nos informaron desde la Brigada, porque la escuela comenzó a construirse sobre unas cocheras y el caño galvanizado, de los que ya no se usan, quedó bajo la institución educativa y empezó a picarse”. La rectora dio cuenta que “el mismo problema está en varios lugares de las instalaciones” y, de hecho, acotó que se desconoce por dónde pasa el conducto “porque tampoco hay planos”.Pero antes de proyectar cualquier solución al caño de agua corroído, la institución educativa debe renovar un convenio con Fuerza Aérea, para lo cual, ya hubo una reunión con personal de Infraestructura, de Educación Técnico-Profesional del CGE, un abogado del Consejo y el comodoro a cargo de la II Brigada con base en Paraná.“La escuela está en el predio de Fuerza Aérea y para ello necesitamos de un convenio, el que no se ha renovado desde 2016, entonces, cualquiera no puede ingresar a las instalaciones”, explicó Pictotti. Y agregó: “La abogada de Fuerza Aérea nos informó que el convenio está la sede de Administración de Bienes del Estado, en Buenos Aires, donde tiene que ser firmado y luego derivado al jefe mayor de Fuerza Aérea para después regresar a Paraná”. “Son los tiempos del Estado”, acotó la rectora.Mientras tanto, los 600 alumnos de la escuela ubicada sobre avenida Newbery 2400, estuvieron al menos cuatro días sin clases. Pictotti refirió que reunió a los estudiantes para explicarles que “el problema se pretende solucionar”.