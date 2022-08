Paritarias municipales: “Teníamos la ilusión de una propuesta más integral”

Paritarias provinciales

La Municipalidad de Paraná propuso a los gremios adelantar a septiembre el incremento salarial del 11% que estaba previsto para octubre. Oscar Muntes, el secretario General de ATE Entre Ríos, dijo a Elonce que “teníamos la ilusión de que haya una propuesta más integral, donde podamos debatirla con más entusiasmo y eso no sucedió”.Sobre la oferta que hizo el municipio, Muntes señaló que “estamos muy lejos de lo que necesita para vivir y eso lo dijimos en la reunión. Necesitamos que el ejecutivo, presente una propuesta para ver como recuperamos los salarios y las condiciones básicas para vivir”.El próximo jueves se reunirán autoridades provinciales y estatales para definir un nuevo acuerdo salarial.Al respecto, Muntes comentó que “siempre tenemos las mejores expectativas, nosotros vamos con una definición y no tenemos propuesta. Sabemos que, si nos hacen la misma oferta que a los compañeros docentes, vamos a paro el día viernes”.El Gobierno nacional y los gremios de trabajadores estatales se reunieran el próximo jueves en Buenos Aires.“El día jueves vamos a tratar de estar en todos lados ya que vamos a estar pendiente de las medidas de ajuste que tome el gobierno nacional. Hay recorte de salarios y quita de derechos de los trabajadores”, indicó.“ATE está en un momento de mucha participación, tensión y vamos a conducir a donde nosotros necesitamos y los trabajadores necesitamos”, afirmó. “Queremos un gobierno mucho más distributivo, que garantice equidad y no es lo que está sucediendo”.