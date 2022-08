Docente paranaense cantó en el programa de Tinelli: “Estoy orgullosa de mí”

Profesión y sueños

Nadyan, Una docente paranaense se presentó en el programaque conduce Tinelli. La joven, trabaja en la Escuela de Educación Técnica N° 5 Malvinas Argentinas de Paraná, y en el certamen cantó una canción de Ricardo Arjona.“Estoy muy contenta por todo lo que pasó. Yo lo viví, pero no había visto la presentación hasta anoche, porque siempre me busco errores, pero era algo muy grande para no verlo. Estuve muy ansiosa toda la presentación”, expresó a Elonce la joven.Sobre el día de grabación, comentó que “al principio estuve muy nerviosa porque yo abrí la prueba de sonido a la mañana, que es sin jurado, pero están los productores y las personas que te aprueban para poder estar en el programa. Rompí el hielo y llegué al certamen en paz”.La canción elegida fue el clásico Mujeres, de Ricardo Arjona. Al respecto, Nadyan, comentó que “no era un tema que hubiera elegido, porque no me gusta. Una semana antes de la presentación, me mandaron esa opción, junto a uno que yo había elegido. El día de la grabación, nos dijeron que tema teníamos que cantar cada uno”.“Tuve siete días para preparar una canción que no había cantado nunca y con la cual no me identificaba. Fue una semana de correr todo en casa y prepararme para la presentación. Por suerte mi familia me ayudó y me banco mucho. Generalmente, cada tema me lleva un mes poder prepararlo”, comentó.“Estoy muy orgullosa de lo que hice, porque fue mucho laburo para tan poco tiempo. En la presentación, hice todo lo que había preparado en mi casa”. Tras su performance, recibió el voto positivo de 43 jurados y quedó lejos del podio, ya que tenía que alcanzar al menos 97.El programa Canta Conmigo Ahora, conducido por Marcelo Tinelli, es un certamen de canto con una impresionante puesta en escena y un formato que ya se emitió en otros países y el animador importó a la televisión argentina.Los participantes se enfrentan a un panel de 100 jurados expertos de la música en todos sus géneros y rubros musicales. El participante deberá lograr que con su performance que Los 100 se paren, presionen un botón y canten con él.Nadyan, es profesora de música y preceptora. Sin embargo, nunca deja de lado su pasión: estar arriba de los escenarios.“Es muy difícil vivir de la música y uno siempre tiene que tener un as bajo la manga. A mí me encanta dar clases, pero amo estar arriba del escenario, con eso sueño todos los días”, contó.“Mis alumnos, el día que volví de grabar, me recibieron con aplausos y ellos no sabían cómo me había ido. Son unos dulces. Sentí el apoyo de todos”, finalizó. Elonce.com