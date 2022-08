Despidos en supermercado Vea: la empresa ofreció la indemnización y suma extra

Los 28 trabajadores que fueron despedidos del Supermercado Vea de Paraná continúan con su plan de lucha y este martes realizaron una protesta frente al local en horas de la mañana. Allí, una de las ex empleadas, Vanina Figueroa detalló a”. La mujer dio cuenta que todos los reclamos, los estaban encausando a través de la Dirección de Trabajo con los delegados, pero “ayer nos hicieron el mismo ofrecimiento que realizaron en Trabajo”.En este sentido, detalló que desde el área de Recursos Humanos del supermercado, se contactaron con los trabajadores despedidos y les hicieron una propuesta: “A los empleados que estábamos, pero les dijimos que no”, precisó Figueroa.Sobre los reclamos, la trabajadora despedida dijo que “siempre tuvimos los mejores términos y ganas de resolver esto con nuestros representantes, la empresa se había comprometido a citarnos para ofrecernos el retiro voluntario, pero eso no ocurrió. Y de golpe, vinieron los 28 despidos”.”, dijo la mujer al resaltar que “nos están tratando como un número,y ahora, ya no nos necesitan más”.Por otro lado, destacó que continúan con el plan de lucha y “”, y detalló que “los martes, vienen mayormente los jubilados, solo realizamos la protesta por la mañana, para que no estén afectados”.“En tanto, el miércoles, vamos a estar por la tarde, al igual que el jueves; y durante el fin de semana, estaremos todo el día”; manifestó al agradecer a todos “los clientes que se solidarizan con la situación, son los que más nos acompañan y más de uno está muy conmocionado”.Al finalizar, Figueroa sentenció que “Recursos Humanos cuando nos llamó trató de hacernos creer que con la protesta estamos en contra de nuestros compañeros de trabajo que están dentro del supermercado,”, concluyó.