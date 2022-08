Atleta de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado competirá en Mar del Plata

Uma Núñez Zárate, del Complejo Deportivo Raúl Alfonsín, logró subirse al podio en los Juegos Evita etapa provincial categoría Sub 14 de Atletismo, disputados en Concepción del Uruguay. Así, clasificó a la final nacional que se desarrollará en Mar del Plata, del 24 al 29 de octubre.Uma comenzó a participar primero en la colonia de vacaciones del Complejo Raúl Alfonsín y, al poco tiempo, se sumó a la Escuela Municipal de Deporte Adaptado en la categoría Atletismo. Lo hizo, contó su mamá Laura Zárate, porque su abuelo de 79 años es atleta y maratonista. La expectativa de Uma, explicó, es "progresar igual que en su tratamiento, luchando contra todo lo que se le presenta, porque sabe que es importante y le permite ver sus logros no sólo en el deporte, también en la vida”.En la etapa provincial de Concepción del Uruguay participaron veinte deportistas de Paraná, de los cuales tres quedaron clasificados para la fase nacional en la categoría Sub 14; tres en la Sub 16 y uno en la Sub 18. Son los siguientes:1 - Waldemar Mendoza (Escuela Dr. Martín Ruiz Moreno - Escuela de Natación Adaptada Chapuzón) Natación2- Uma Núñez Zárate (Escuela Municipal de Deporte Adaptado) Atletismo3- Joel Miorelli ( Escuela Helen Keller) Atletismo4- Martin Daporta (Paraná Rowing Club) Natación5- Berenice Alarcón Villalba (Escuela Hellen Keller) Atletismo6- Facundo Guía Muñoz (Escuela Zulema Embón) Atletismo7- Franco Regner (Escuela Hellen Keller) Atletismo