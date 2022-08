Prestadores de personas con discapacidad reclamaron por falta de pago

Terapeutas y trabajadores del área de discapacidad llevaron adelante una jornada de manifestación frente a la Superintendencia de Servicios de Salud en Paraná en reclamo de mejores condiciones salariales y en contra del recorte presupuestario.“Le decimos basta a la vulneración de derechos que tenemos todos”, dijo la presidenta del Colegio de Terapista, María Rosa Auciere a Elonce al aclarar que lo que motivó el reclamo fue “el recorte en el dinero y no sabemos quiénes van a gerenciar todo esto pedimos que se clarifique toda la situación”.En este sentido, destacó que “se va proponer que solo queden en el plan los licenciados, y hay muchas personas que trabajan, como los que trasladan a los pacientes, los educadores, sector de alimentación y mucho más”.“Desde mayo estamos esperando el pago de las prestaciones, es por eso que estamos en estado de alerta, hay muchas personas que dependen de esto, y si cortamos las prestaciones los pacientes volverán para atrás”, sumó.En tanto, una referente de la Asociación de Transportistas Escolares, Silvia Parizzia, expresó que “el hilo siempre se corta por lo más delgado, se vulneran los derechos de los que no pueden reclamar y de los que más necesitan”, y resaltó que tienen un atraso de cuatro meses en cuanto a los pagos del transporte.“La inflación se carcome todo lo que ganamos y es necesario que se apoye esto, hay otras áreas que se pueden recortar y no la discapacidad”, cerró.