Un auto se incendió en plena calle de Paraná y las pérdidas fueron totales

Un siniestro vial ocurrió este lunes por la tarde en la ciudad de Paraná. Un auto, marca Citroën C4, se prendió fuego en plena calle y las pérdidas fueron totales. Sucedió en calle Villaguay, casi esquina Cura Álvarez.El conductor del vehículo, Martin Ugalde, relató aque “venía circulando por calle Villaguay y se me paró el auto. Cuando le quise dar marcha de nuevo, hizo una explosión y le empezó a salir fuego de abajo del capot”.Rápidamente, el hombre bajó del vehículo y fue socorrido por los vecinos del lugar. “Se acercaron con matafuego y me ayudar a apagar el incendio. También llamaron a los bomberos”.Dos dotaciones de bomberos zapadores acudieron al lugar para terminar de sofocar el incendio.Afortunadamente no se registraron personas lesiones, solo daños totales en el automóvil.