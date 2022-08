A cuánto ascienden las multas por estacionar en doble fila y por usar el celular

Tras la difusión de un mensaje de WhatsApp en el que se daba cuenta del supuesto inicio de la fiscalización del uso del celular al momento del conducir y una multa 147.000 pesos por dicha infracción,consultó al responsable del Juez de Faltas de Paraná, quien no solo desmintió el contenido de la cadena, sino que además explicó que la multa por tal trasgresión a las normas de tránsito ni roza los cinco mil pesos en la capital entrerriana., comunicó ael juez de Faltas de Paraná, Amado Siede. De hecho, el magistrado aclaró que “en Paraná por muy pocas infracciones se cobra semejante cantidad de dinero de multa”.“Las principales normas de tránsito que se infringen son las de estacionamiento, tanto por parte de los paranaenses como quienes nos visitan, además de otras faltas frecuentes, como el pase del semáforo en rojo y, en menor medida, dar vuelta en `U´ o realizar giros indebidos en las avenidas”, explicó Siede.En la oportunidad, indicó que. “Hay una costumbre generalizada en la ciudad porque los paranaenses creemos que nos podemos auto-permitir el estacionar en doble fila, porque siempre pensamos que será por poco momento, lo que genera que se entorpezca el tránsito y que otros vehículos no puedan circular”, analizó el juez de Faltas. En esa línea, Siede remarcó que “la normativa pretende que haya una buena y ágil circulación de los vehículos, y el estacionamiento en doble fila impide todo esto”., recordó., el juez de Faltas comentó que “se están instalando cámaras de seguridad en los semáforos, las que labrarán actas por el pase de semáforo en rojo, es decir, el no respetar las luces, y por el exceso de velocidad porque tienen sensores para detectar esto en especial”. Este control se hará a través de un convenio entre la Municipalidad de Paraná y la Policía de Entre Ríos.De igual manera, Siede refirió que “a la falta por hablar por celular no la estarán asumiendo quienes manejas estas cámaras de seguridad”.