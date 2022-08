Paranaenses padece esclerosis múltiple y necesita una costosa medicación

Viviana Viola, una mujer de Paraná padece fibromialgia y esclerosis múltiple. Debido a su enfermedad se quedó sin trabajo y sin obra social, y no puede continuar con su tratamiento. Solicita con urgencia su medicación “para que no corra riesgo mi vida”.“Me diagnosticaron esclerosis múltiple en 2021. Desde ante de la pandemia que venía con síntomas, pero por la misma situación que vivimos en 2020 no había podido ir al neurólogo”, contó a, la mujer.Con el avance de las enfermedades, Viviana dejó de trabajar ya que empezó “a padecer parálisis, visión borrosa, falta de fuerza, problemas en el habla y no podía mantenerme en pie”, dijo. Seguidamente, agregó que “a raíz de eso se fueron sumando los tiempos de licencia, hasta que me quede sin laburo”.“Cuando tenía trabajo, mediante IOSPER me hacia atender por los médicos y aparte me pagaba las consultas con otro profesional. Además, iba a un neurólogo del Hospital de la Baxada y logré que me dieran el certificado de discapacidad. La obra social me cubrió la medicación hasta mayo y luego quede desamparada”, explicó.Viviana comentó que “mi esclerosis múltiple es muy agresiva y los médicos me recetaron un inmunomodulador, el Dimetilfumarato que es lo que estoy pidiendo. Lo pude tomar durante un año y luego conseguí algunas donaciones, pero en agosto me quedé sin medicamentos. No puedo cambiarlo por otro, ya que se demostró que da resultados, no es una enfermedad que tiene cura, pero el progreso puede ser más lento. Todo el año que tomé el medicamento, hizo que mi diagnóstico no sea tan grave y no tenga nuevas lesiones”.La mujer comentó que, por la falta de trabajo, no pudo seguir atendiéndose con médicos particulares. “En el hospital San Martín no me dieron respuestas y no pude hacer el trámite para que, vía subsidio, me consigan la medicación de alto costo. En el Hospital de la Baxada, conseguí turno, pero los tiempos de salud son largo, porque el sistema está saturado. Además, ellos no realizan los trámites de medicaciones de alto costo”.“Las medicaciones de esclerosis múltiple son importadas y ninguna vale menos de $600.000. No tengo la posibilidad de tomar alguna alternativa. Yo no pido dinero, solo solicito si alguien cambio la medicación o tiene acceso a la misma, que me ayude. Es solamente hasta que el hospital de la Baxada pueda tramitar mi subsidio en salud pública de la provincia”, señaló.“Si yo dejo de tomar un solo comprimido, que son cada 12 horas, quedo desprotegida con riesgo de una lesión. Hace un mes que no puedo continuar con el tratamiento y cada día corre más riesgo mi vida, ya que la enfermedad se puede reactivar en cualquier momento”.Al finalizar, comentó que “el trámite en salud pública va a salir, pero demora meses y yo no puedo seguir esperando”.Para colaborar con Viviana, se pueden comunicar al 3435 19-6745.