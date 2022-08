Incremento de movimiento vehicular ante el TC: recomendaciones desde el Túnel

Las barreras de peaje

Se disputa una nueva edición del Turismo Carretera en el autódromo del “Club de Volantes Entrerrianos” de Paraná y desde el Área Técnica del Túnel Subfluvial que une las capitales provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, brindaron una serie de recomendaciones para favorecer la transitabilidad en el viaducto.Al respecto, el comunicado señala que “dicho evento podría generar un incremento considerable en la circulación vehicular, principalmente en sentido a la provincia de Santa Fe entre las 15 y las 21 horas del domingo, ocasionando demoras normales en el viaducto.En tal sentido, se sugiere planificar el horario de cruce por el túnel respetando el régimen de velocidad mínima y máxima de 40 y 60 Km/h. respectivamente, y los tiempos de las barreras del peaje.“Si bien el viaducto posee características constructivas de alto estándar, también exhibe debilidades en función de un diseño concebido en los años 60’: en su interior, bajo el río Paraná, no existen banquinas ni salidas de emergencia, lo que obliga a trabajar con mayores niveles de previsión y seguridad que los requeridos en otros lugares”.En ese sentido, desde el Ente se especifica que las estaciones de peaje y sus respectivas barreras son herramientas esenciales de seguridad, dado que regulan el tránsito a partir de las indicaciones directas de un operador que, de manera permanente, monitorea el flujo en el interior del viaducto desde la sala de control.Las barreras son un mecanismo perfectamente sincronizado que le permite al túnel absorber el tránsito de cuatro vías para canalizarlo a solo una por mano en su interior, manteniendo una distancia de 30 metros entre vehículos a partir de un régimen de velocidad mínima y máxima que oscila entre los 40 y 60 Km/h. Es por este motivo que las mismas no pueden ser levantadas para permitir el paso a discreción de vehículos, como si ocurre en rutas y autopistas del país.“Resulta indispensable comprender que en el tiempo de espera se está ejecutando todo un mecanismo que posibilitará a cada usuario llegar a destino de la mejor forma y en el menor tiempo posible.Desde su habilitación en diciembre de 1969, circularon por el viaducto alrededor de 140 millones de vehículos, sin embargo, el emblemático enlace interprovincial figura entre los túneles bidireccionales con menor siniestralidad del mundo según valores de admisibilidad del Comité Técnico de Explotación de Túneles de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC por sus siglas en inglés).Esto se debe a que el enlace ha adoptado un esquema de funcionamiento basado en normativas europeas, donde la seguridad se piensa desde diversos puntos de vista.Con una demanda de tránsito actual que ronda los 12 mil vehículos diarios – y picos de 70.000 durante los fines de semana festivos-, el enlace exige una importante capacidad de gestión, tanto de mantenimiento como de atención, a cualquier incidente que implique una problemática para la circulación.De esta forma, quienes administramos el enlace priorizamos la seguridad vial y la continuidad en la circulación, posibilitando así que cada usuario llegue a destino de la mejor forma y en el menor tiempo posible. Por esta razón las barreras de acceso al túnel no se levantan.Finalmente, desde el ente biprovincial se remarca que “a los fines de contribuir al ordenamiento vial y aumentar la seguridad, se realizarán operativos de control de vehículos y conductores, en coordinación con la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe y la Policía Caminera de Entre Ríos, y el acompañamiento de Gendarmería Nacional.