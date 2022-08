El TC se corre en Paraná: las expectativas de Werner, Bonelli y Londero

Jonatan Castellano (Dodge) fue el más veloz entre los 49 autos del Turismo Carretera que disputaron la clasificación en Paraná. Tras la instancia de este sábado,dialogó con Mariano Werner, Nicolás Bonelli y Ayrton Londero, quienes brindaron sus perspectivas para la final de mañana.Mariano Werner, otro de los que puja por meterse en el minitorneo, finalizó 7º como el mejor representante de Ford. “Veníamos muy bien y en la chicana me pasé un metrito y perdí todo ahí”, reconoció el paranaense a Elonce. “Soy de los pilotos sinceros y cuando no me salen las cosas bien, exploto de bronca y calentura porque todos trabajamos por lo mismo, es algo que vivo muy pasional, con mucho desafío y objetivos, además estamos en mi tierra, en mi casa, y hay muchos que me apoyan y me alientan, pero los fierros son así y a veces cuesta”, explicó. “A veces la confianza te lleva a cometer excesos”, argumentó y sostuvo que fue “un error personal el que lo llevó a perder esas decimas”.Finalmente, se mostró expectante para la competencia de este domingo. “Sé que tengo un gran grupo humano que deja todo en la pista y esperamos a mañana a hacer todo por este sueño. Hace 13 años me tocó ganar mi primera carrera acá, quedará siempre guardado en el mejor recuerdo y, como ya lo viví, quisiera volver a repetirlo. Tenemos el auto, la chance y el conjunto”, reafirmó al subrayar: “No me da lo mismo ganar que salir segundo”.Nicolás Bonelli, en tanto, quien clasificó noveno para la 10ma. Fecha del TC, se mostró “contento” por los resultados. “Trabajaremos para seguir mejorando porque tenemos buen ritmo y podremos ser protagonistas”, aventuró.El oriundo de Concepción del Uruguay aseguró que “estar entre los diez de la clasificación es algo por lo que trabaja desde principio de año” y dijo estar conforme por haberlo logrado en Paraná. “El auto después de la prueba pegó un salto y estamos ahí de la punta”, indicó Bonelli al dar cuenta que su equipo es de los unipersonales-familiares del TC. “Cuando se dan estos resultados, la satisfacción es por partida doble porque el auto y el motor se hacen en el taller, entre la familia y el equipo, con mucho esfuerzo”, argumentó. “Es una fiesta hermosa, los entrerrianos estamos de fiesta y esperamos seguir disfrutándolo”, subrayó.El joven de General Ramírez clasificó en el puesto 26º, a mitad del pelotón, y adestacó: “Sabemos por donde mejorar, alguna performance en el chasis y una merma en el motor que no había sido solucionada. Tenemos una linda arma para batallar mañana, dar pelea y correr la carrera porque es lo que uno ama”. Londero agradeció a todos los que lo acompañaron y se mostró esperanzado “de volver a ser protagonista como el año pasado”.